Instagram mata a Direct, su app de mensajes directos

¿Alguien recuerda Direct? Más o menos hace un par de años Instagram tomó a todos por sorpresa con el anuncio de una nueva app de mensajería con ese nombre.

No se trataba de otra cosa más que una extensión de la bandeja de entrada de la plataforma de fotografía que todos conocemos queremos. Para enviar y recibir a través de ese medio todos nuestros mensajes directos.

Sonaba como una alternativa sana y sin rodeos para aquellos que sólo querían una alternativa de chat sin contratiempos. Pero varios usuarios de la app recibieron una terrible notificación. En donde se anuncia la muerte inminente de Direct:

Instagram is already killing its standalone Direct messaging app? @mosseri ? pic.twitter.com/sr0c90PzEc

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 15, 2019