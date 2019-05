Indiana Jones 5 sigue viva y se estrena en 2021

Disney tomó por sorpresa a todo Hollywood hace unas horas cuando publicó una lista con calendario de estrenos para los próximos años. Hay muchas cosas interesantes, como la aparición de una nueva trilogía de Star Wars. Pero hay otras curiosidades inexplicables, como Indiana Jones 5.

Así es, en la controvertida lista, que posiciona películas desconocidas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); y retrasa considerablemente el estreno de la nuevas cintas de Avatar, aparece por ahí perdida la nueva cinta de Indiana Jones 5.

Disney just announced its new release slate, with integrated Fox titles. STAR WARS movies will alternate with AVATAR movies starting in 2021. NEW MUTANTS is pushed *again*, to April 2020, and ARTEMIS FOWL moves to May 2020. pic.twitter.com/IT4bpVuwWu

— Adam B. Vary (@adambvary) May 7, 2019