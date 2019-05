Huawei va con todo: "Los políticos en Estados Unidos están usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía privada"

En la madrugada occidental, Huawei compartió a través de un comunicado sobre una conferencia de prensa realizada en China.

Todo en el marco del juicio pendiente entre Huawei y Estados Unidos, donde soltaron una misiva de alto impacto, que muestra el pensar de la compañía asiática sobre la situación actual.

El mensaje es de alto impacto y no se deja nada en el tintero. Se las entregamos íntegro a continuación:

Huawei presentó hoy una moción de juicio sumario como parte del proceso para cuestionar la constitucionalidad de la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de 2019, e hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que detenga la campaña de desprestigio contra Huawei.

Song Liuping, Jefe de la Oficina Legal de Huawei, señaló en conferencia de prensa que usar la ciberseguridad como pretexto para castigar a Huawei “no hará que las redes sean más seguras. Esto dará una falsa sensación de seguridad y desviará la atención de los desafíos reales a los que las compañías deben hacer frente.”

“Los políticos en Estados Unidos están usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía privada. Esto no es normal, casi nunca se ha visto en la historia”, afirmó Song. “El gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad. No hay pistola, no hay humo. Sólo especulación”, finalizó.

En su moción, Huawei argumenta que la Sección 889 de la NDAA de 2019 señala a Huawei por nombre y no sólo prohíbe a las agencias del gobierno estadounidense comprar equipos y servicios de la compañía, sino que también les prohíbe contratar u otorgar subvenciones o préstamos a terceros que compren equipos o servicios de Huawei, incluso si no hay impacto o conexión con el gobierno de Estados Unidos.

Song también comentó sobre la adición de Huawei a la “Lista de Entidades” (Entity List) del Departamento de Comercio de Estados Unidos hace dos semanas: “Esto sienta un precedente peligroso. Hoy son las telecomunicaciones y Huawei. Mañana podría ser cualquier otra industria, empresa y consumidores”.

“El sistema judicial es la última línea de defensa de la justicia. Huawei tiene confianza en la independencia y la integridad del sistema judicial de Estados Unidos. Esperamos que los errores de la NDAA puedan ser corregidos por el tribunal”, agregó el directivo de Huawei.

Glen Nager, abogado principal de Huawei para el caso, dijo que la Sección 889 de la NDAA de 2019 viola la Bill of Attainder (cuando se encuentra a alguien culpable sin juicio de por medio), el debido proceso y las cláusulas de adquisición de la constitución de Estados Unidos, concluyendo que -por lo tanto- el caso amerita la moción conocida como “a matter of law” (que puede ser invocada cuando una de las partes no presenta pruebas suficientes para sustentar su caso de forma razonable), dado que no se han presentado hechos en la cuestión, lo que justifica la moción de un juicio sumario para acelerar el proceso.

Huawei sostiene que la supresión de la compañía en Estados Unidos no ayudará a que las redes sean más seguras y espera que ese país adopte el enfoque correcto, así como medidas honestas y efectivas para mejorar la ciberseguridad para todos, si el objetivo real es la seguridad.

De acuerdo con el orden de programación judicial, una audiencia sobre la moción está agendada para el 19 de septiembre.