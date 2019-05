Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human ya tienen fecha de lanzamiento en PC

Los tres juegos tendrán demo antes de su llegada en la Epic Games Store.

Hace un par de meses Quantic Dream anunció que Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human llegarían en versión para PC, y hoy tenemos que la compañía ha revelado las fechas en que se lanzarán los juegos y sus respectivas demos en la Epic Games Store.

Heavy Rain

Se pondrá disponible el 24 de junio con un precio de USD $19.99, mientras que su demo se liberará el próximo 24 de mayo.

Juega con cuatro personajes diferentes en este angustiante thriller psicológico. Ten cuidado al dar tu próximo paso, pues tus decisiones pueden tener graves consecuencias. Una cacería de cuatro días de misterio y suspenso en busca de un homicida conocido solamente como el «asesino del origami», apodado así por las figuras de papel doblado que deja en las escenas de los crímenes que comete como una macabra carta de presentación. Los cuatro personajes siguen sus propias pistas y tienen sus propias motivaciones. Tú dirigirás sus acciones e impedirás que el asesino cobre una nueva víctima. El final de esta historia depende por completo de ti.

Beyond: Two Souls

Se lanzará el 22 de julio con el mismo precio de USD $19.99 y su demo llegará el 27 de junio.

Un singular thriller psicológico de acción con las actuaciones de las estrellas de Hollywood Ellen Page y Willem Dafoe, Beyond: Two Souls te llevará a un emocionante viaje por todo el mundo mientras encarnas la insólita vida de Jodie Holmes. Jodie es diferente, pues ha nacido conectada a una entidad misteriosa dotada de poderes increíbles. Tus acciones decidirán el destino de Jodie conforme enfrenta desafíos impresionantes, peligros y una pérdida desgarradora durante el viaje para descubrir la verdad sobre su identidad.

Detroit: Become Human

Se pondrá disponible en la temporada de otoño del hemisferio norte por USD $39.99, y su demo llegará en la temporada de verano.

Detroit 2038. La tecnología ha avanzado hasta tal punto que los androides humanoides están por todas partes. Hablan, se mueven y se comportan como seres humanos, pero no son más que máquinas que sirven a las personas. Juega con tres androides diferentes y contempla un mundo al borde del caos (¡tal vez nuestro futuro!) a través de sus ojos. Tus decisiones tendrán un efecto radical en la emocionante narrativa ramificada de este juego. Te enfrentarás a dilemas morales y decidirás quién vive y quién no. Con miles de decisiones y decenas de finales posibles, ¿cómo influirás en el futuro de Detroit y el destino de la humanidad?

A través de un comunicado, la compañía opinó lo siguiente sobre estos lanzamientos en PC:

Llevar nuestros tres últimos dramas interactivos a la plataforma PC permitirá a las nuevas audiencias experimentar de qué se tratan los juegos de Quantic Dream. A través de las demos, los jugadores tendrán la oportunidad de analizar el trabajo duro y la dedicación que hemos puesto en las versiones para PC de nuestros queridos títulos. Para los que nunca han jugado un título de Quantic Dream, esta será una gran oportunidad para experimentar la naturaleza única de nuestros juegos.

Heavy Rain y Beyond: Two Souls se encuentran actualmente disponibles en PS3 y PS4, mientras que Detroit: Become Human está en PS4.