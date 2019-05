"Lo amaba": Harrrison Ford y otras estrellas despiden a Peter Mayhew

La muerte de Peter Mayhew pegó duro entre sus colegas y amigos. Aquí recopilamos algunos de los mensajes de despedida más emotivos publicados en redes sociales de famosos.

Internet y el mundo se sigue sacudiendo tras la noticia de la muerte de nuestro querido actor Peter Mayhew. Hombre que adquirió el estatus de leyenda por haber interpretado a Chewbacca en prácticamente toda la franquicia cinematográfica de Star Wars.

Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales y medios especializados. Con un montón de famosos manifestando algunas palabras donde nos damos cuenta de todo el cariño que le tenían en el medio. Aquí presentamos algunos emotivos ejemplos.

AAARARRRGWWWH: Qué será de la galaxia sin el gran Chewbacca de Peter Mayhew [FW OBITUARIO] El pasado 30 de abril a la edad de 74 años nos dejó este "gran hombre" que encarnó a Chewbacca en la trilogía original de Star Wars.

Harrison Ford y otras estrellas de luto

Como arranque tenemos a Harrison Ford, que ha dado distintas declaraciones a varios sitios. Pero para EW dio el mensaje más extenso y entrañable. En donde se constata el cariño y la complicidad desarrollada por ambos dentro y fuera de sus personajes:

Peter Mayhew era un hombre amable y gentil, que poseía una gran dignidad y un carácter noble. Estos aspectos de su propia personalidad, además de su ingenio y gracia, los llevó a Chewbacca al interpretarlo. Fuimos socios en el cine y amigos en la vida durante más de 30 años y lo amaba. Él invirtió su alma en el personaje y trajo un grandes alegrías a la audiencia de Star Wars. Chewbacca fue una parte importante del éxito de las películas que hicimos juntos. Sabía lo importantes que eran los fanáticos de la franquicia para su éxito continuo y se dedicó a ellos. Yo y millones de otros nunca olvidaremos a Peter y lo que nos dio a todos. Mis pensamientos están con su querida esposa Angie y sus hijos. Descansa tranquilo, mi querido amigo …

George Lucas no se mantuvo ajeno al fallecimiento y también lanzó una declaración oficial para despedir a Chewie:

Peter era un hombre maravilloso. Era lo más cercano que podía estar un ser humano a un wookie: gran corazón, naturaleza amable… y aprendí a dejarlo ganar siempre. Era un buen amigo y estoy muy triste por su muerte.

Mark Hamill, Luke Skywalker, fiel a su dinámica habitual, utilizó su cuenta oficial de Twitter para manifestar su duelo y contactar a sus fans:

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) May 2, 2019

Era el más gentil de los gigantes: un hombre grande con un corazón aún más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír y un amigo leal a quien amaba mucho. Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un hombre mejor por solo lo conocí. Gracias Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars.

Aquí presentamos una recopilación de otros tuits de famosos, relacionados al universo de Star Wars, que igual manifestaron su dolor.

Much more than Chewie to me…My heart hurts…I will miss you my dear friend…thanks for the great memories! #RIPPeterMayhew #StarWars pic.twitter.com/0DfCo59zpG — Billy Dee Williams (@realbdw) May 3, 2019

RIP Peter Mayhew. To create a beloved character with warmth and humor is a testament to any actor’s spirit. To do it under a half ton of yak hair takes a true legend. ❤️❤️ — Rian Johnson (@rianjohnson) May 3, 2019

💔I am so sorry to hear about Peter. We had so many fun and memorable tweets back and forth over the years plus seeing each other at a convention here and there. My deepest condolences to his family. He will be sorely missed! 😢 https://t.co/R3lAEvkQJc — William Shatner (@WilliamShatner) May 2, 2019

Best co-pilot in the galaxy. Thank you for all that you’ve given us, Peter Mayhew. pic.twitter.com/xOKOBPjneN — The Academy (@TheAcademy) May 3, 2019

A sad day for millions of fans. https://t.co/qRfFWOd4ck — George Takei (@GeorgeTakei) May 2, 2019

Peter Mayhew created one of the greatest film characters of all time. Chewbacca was funny, courageous, and caring. He did it all without the benefit of speech, just that vocal growly cry that 1 in 100 fans can do real well when they're drunk. He was always really nice to me.#RIP — alan tudyk (@AlanTudyk) May 3, 2019