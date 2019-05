Harrison Ford no quiere que nadie más interprete a Indiana Jones

"Cuando yo me vaya, él se va."

Desde hace tiempo han estado circulando rumores que dicen que Chris Pratt tomará el papel de Indiana Jones, pero parece que Harrison Ford no está muy de acuerdo con eso.

En reciente entrevista en el programa The Today Show, Ford dejó en claro que no quiere que nadie más interprete el papel de Indiana Jones al comentar lo siguiente (vía People)

¡Nadie será Indiana Jones! ¿No lo entienden? Yo soy Indiana Jones. Cuando yo me vaya, él se va. Es fácil. Esta es una forma infernal de decírselo a Chris Pine. Lo siento hombre.

El actor que también es reconocido por su papel de Han Solo confundió a Chris Pine con Chris Pratt en su declaración, aunque tal vez lo mencionó porque anteriormente ya lo reemplazó en Jack Ryan: Shadow Recruit.

¿Chris Pratt como el nuevo Indiana Jones?

Desde hace varios años que se ha venido mencionando a Pratt como el posible reemplazo de Harrison Ford, y el actor de 39 años ya ha tenido papeles de acción importantes en Avengers, Guardianes de la Galaxia y en Jurassic World, aunque realmente es una incógnita si algún día lo veremos como el reconocido arqueólogo.

Por su parte, Harrison Ford ha tenido el papel en cuatro películas – Raiders of the Lost Ark back en 1981, Temple of Doom en 1984, The Last Crusade en 1989, y Kingdom of the Crystal Skull en 2008, y ahora con 78 años lo veremos en la quinta entrega de la saga que se estrenará en 2021.

¿Les gustaría ver a alguien más como Indiana Jones en el futuro o están de acuerdo con Ford?