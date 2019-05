¿Cómo conseguir Windows 10 totalmente gratis y legal? [FW Guía]

Te enseñamos las tres alternativas para conseguir la última versión del sistema operativo de Microsoft, sin concursos ni sorteos.

Aunque te gastes una millonada armando un PC lo más probable es que necesites un sistema operativo, y si eres de la mayoría -o derechamente no te gusta Linux, y lo entendemos- lo más probable es que quieras instalarle Windows 10, la última versión del SO más popular del mundo.

Sin embargo, una licencia de Windows 10 Home -la versión más barata- cuesta CLP$129.990, y puede sobrepasar los 200 mil pesos en la versión Workstation. Ese precio puede ser prohibitivo si ya te gastaste bastante dinero en las piezas o en accesorios con muchos colores.

Ante ese panorama, muchos recurren a la piratería, la activación ilegal y otros métodos que pueden poner en riesgo tu máquina. Lo que muchos no saben, es que es posible tener Windows 10, con muy pocas limitaciones, de manera totalmente gratuita. Hay varias maneras bastante sencillas, e incluso puedes pagar mucho menos por ella en caso que te molesten las limitaciones.

El primer paso es instalar Windows de manera oficial, usando la imagen de disco del sitio de Microsoft. El problema viene después: la instalación te pedirá un código de producto, el que probablemente no tienes. Es posible saltarse este paso, con ciertas consecuencias.

¿Cómo usamos el SO de manera gratuita entonces?

Solución 1: Usar un código antiguo

Si tienes un código de Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 la solución está al alcance de la mano: usa el código de dichos sistemas operativos en la instalación y listo, Windows 10 totalmente gratis.

Por otro lado, si tu equipo tiene un código de activación OEM -es decir, una licencia de Windows que venía preinstalada con la máquina- también puedes usarlo, siempre y cuando sea en el mismo PC. De hecho, si tienes Windows 8 u 8.1 es muy probable que Windows te haya indicado cómo hacer este proceso de manera totalmente automática, ya que la product key está escrita en la BIOS.

La desventaja de esto es que sólo puedes usar este código en una sola máquina: si tu PC con Windows 7 se conecta a internet con el mismo código de producto, uno de los dos equipos quedará sin la autenticación.

Las versiones que corresponden a cada instalación son las siguientes:

Windows 10 Home requiere un código de Windows 7 Starter, Home Basic y Home Premium; o Windows 8.0 Core y Windows 8.1 Core.

Windows 10 Pro requiere un código de Windows 7 Professional, Ultimate, Windows 8.0 Pro o Windows 8.1 Pro.

Si tienes una licencia de cualquier versión Enterprise de Windows, no podrás hacer el upgrade de manera gratuita y deberás intentarlo de otra manera.

Solución 2: No activar Windows

Suena a contrasentido, ¿No es así? Bueno, Windows no es ni la mitad de complicado de lo que fue en algún momento, y una instalación oficial no activada es bastante menos invasiva que hace diez años. Es posible usar Windows 10 Home o Pro sin activar por años y jamás perder control de tu equipo.

Las desventajas siguen existiendo: la clásica marca de agua al costado inferior derecho estará ahí, además que no podrás personalizar tu escritorio con colores diferentes o activar el modo Nocturno del sistema operativo.

Sin embargo, hay maneras para saltarse dichos bloqueos. Por ejemplo, el fondo de pantalla puede cambiarse haciendo clic derecho en una foto en el navegador y seleccionando la opción para dejarla como wallpaper. Asimismo, si tienes un fondo de pantalla en tu cuenta de Microsoft, el SO usará ese fondo incluso si no has activado Windows.

Las opciones de personalización son realmente la única desventaja usando este método, ya que Windows no te bloqueará el acceso como en el pasado. Es molesto, pero es gratuito.

Solución 3: Obtener el descuento escolar

Si eres estudiante de educación media (secundaria) o superior, y perteneces a una institución que esté dentro del programa, puedes activar Windows 10 Education totalmente gratis. El abanico de universidades latinoamericanas que lo ofrecen es limitado, pero si tu institución no muestra la opción, hay una posibilidad de obtener Windows 10 en el sitio de tu colegio, liceo o universidad.

El código es válido incluso después de haberte graduado, y si eres profesor en dichas instituciones tienes un descuento cercano al 90% en una copia de Windows.

Al contrario de lo que se pueda pensar, Windows 10 Education es muchísimo mejor que Windows Home o Pro; de hecho es similar a la versión Enterprise del sistema operativo, con todo lo que eso implica.

Último recurso: Pagar muy poco por el código

Está bien: no es gratis, pero es lo que más se le acerca.

Sitios como Licencias Para Software o Licencias PC CL en Chile distribuyen licencias digitales de varias versiones de Windows, y una licencia de Windows 10 Pro puede llegar a costar hasta un 80% menos. Por supuesto, tiene sus riesgos: el vendedor puede estar comprando y revendiendo de manera ilegal, o que sean licencias destinadas a otra cosa, como entidades gubernamentales o educativas.

De todas maneras, conviene informarse y buscar alternativas con tiendas físicas o que entreguen comprobantes de la compra.