Game of Thrones: Vean la Batalla de Winterfell al estilo 8 bits

Con todo y referencia a lo oscuro que lució el episodio.

El episodio de La Batalla de Winterfell en Game of Thrones ha sido uno de los más espectaculares y polémicos de la serie, ya que aunque tuvo muchos momentos de emoción y desenlace, también fue criticado por diversas situaciones, sobre todo por las escenas oscuras que dejó a muchos sin apreciar bien las acciones del combate.

Dicho esto, tenemos que un fan de Game of Thrones conocido como SeanSYannellArt decidió recrear escenas del episodio 3 de la temporada 8 con un divertido estilo de 8 bits (vía Reddit).

La parodia comienza con una referencia al tema de la oscuridad ya que se aprecia que se incrementa el brillo del televisor, y luego pasa a mostrar algunas escenas con un toque de humor e incluso agregando algunos efectos de sonido y referencias de juegos como Super Mario Bros., Metal Gear y Skyrim.

Si les agradó el estilo de esta parodia, en su canal de YouTube pueden encontrar también los videos de los dos episodios anteriores de la actual temporada.

Restan dos episodios

Anoche se estrenó "The Last of the Starks" que también ha dado de qué hablar ya que además de las muertes y las dudas con Danerys se coló en escena un vaso de Starbucks.

Game of Thrones concluirá pronto ya que solo restan dos episodios que se estrenarán los próximos domingos 12 y 19 de mayo.