George RR Martin habla del final de Game of Thrones y los libros que faltan

Game of Thrones se perfila para pasar a la historia como una de las series que más gustó a sus fans en el principio. Pero que también más controversia generó con su desenlace.

Esta sucesora espiritual de Lost tiene dividida a su público por la forma en que se resolvió todo. Así que ha sucedido lo que todo mundo esperaba: George RR Martin salió a la luz y habló sobre el final de la serie.

A través de una publicación en su blog oficial, el autor dedicó algunas líneas a para marcar cómo será el cierre de su saga de libros con respecto a la serie.

Y francamente no nos dio muchas esperanzas al aclarar si las novelas acabarán igual que la producción de HBO:

Bueno, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí.

Si nada más sucede, los lectores aprenderán lo que le sucedió a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI y una gran cantidad de otros personajes, grandes y pequeños que los espectadores del show nunca tuvieron la oportunidad de conocer.