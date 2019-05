George R.R. Martin confirma que ha estado trabajando en un videojuego japonés

Esto le da fuerza a los rumores que indican que está colaborando con FromSoftware.

Hace algunas semanas les comentamos acerca de un fuerte rumor que indica que George R.R. Martin está trabajando con FromSoftware en un ambicioso juego de fantasía que se presentará en E3 2019, y hoy tenemos que ha surgido información que le da fuerza a esa posibilidad.

Y es que el mismo George R.R. Martin publicó en su blog oficial que ha estado trabajando como consultor en un proyecto de un videojuego, señalando incluso que el estudio se ubica en Japón.

Así que aunque no menciona nombres en específico, todo parece indicar que en realidad si está colaborando con los creadores de Dark Souls en la creación de un título que se dice será de mundo abierto en donde los jugadores tendrán que invadir diversos reinos, donde al estilo de Mega Man obtendrán poderes únicos al derrotar a los líderes de cada región.

Se anunciaría en E3 2019

El sitio Gematsu señala que una de sus fuentes familiarizada con los planes de From Software les confirmó que el proyecto es real y es conocido de forma interna como "GR", señalando que ha estado en desarrollo por tres años y que se trata de una colaboración entre Hidetaka Miyazaki y el autor de "A Song of Ice and Fire".

Se dice que será distribuido por Bandai Namco y que será presentado de forma oficial en la conferencia de prensa de Microsoft en E3 2019.

De ser cierto suena como un proyecto bastante interesante, así que habrá que estar atentos a los detalles en la presentación de Xbox.