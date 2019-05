George Lucas defiende el Episodio I al III de Star Wars: son para niños

George Lucas defiende su visión sobre la trilogía de precuela de Star Wars.

Hace unos días se cumplieron 20 años exactos del estreno del Episodio I de Star Wars: The Phantom Menace. Muchos fans recuerdan con pavor y trauma la experiencia. Pero había una pieza clave que había guardado silencio sobre el asunto hasta ahora: George Lucas.

En el marco del festejo por el aniversario de la Amenaza Fantasma el director y creador de este universo fue entrevistado por la gente de StarWars.com.

Ahí, el cineasta tuvo el detalle de hablar a profundidad sobre lo que fueron estas películas en realidad para él: una máquina de dinero a costa de los niños.

Las películas fueron diseñadas para niños de 12 años. Lo dije desde el principio, desde las primeras entrevistas que hice para A New Hope. Es solo que eran tan populares entre todos, que todos se olvidaron de eso. Luego, cuando regresé para hacer Phantom Menace, pasaron 20 años. Entonces, si tuviste 10 años cuando viste A New Hope, tendrías 30 años cuando te sentaste en la función de Phantom Menace. Así que ya no eras un niño. Creo que estabas un poco avergonzado, y lo que pensabas que era una película realmente fantástica para un niño de 12 años no era tan buena para un adulto.

George Lucas afirma que para él la causa principal de la caída en la reputación de los Episodios I, II y III fue ese choque psicológico.

Aunque su visión como creador de este universo tras las cámaras siempre estuvo enfocado en las audiencias infantiles.

Eso explica la presencia de Jar-Jar Binks y muchas otras escenas de dicha trilogía de precuelas. Que ahora, luego de The Last Jedi, no lucen tan malas como hace una década. Eran infantiles pero por lo menos eran coherentes con su narrativa.

Ahora el Episodio IX de Star Wars: Rise of Skywalker, tendrá la complicada misión navideña de rescatar la saga.