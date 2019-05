Filtran la supuesta fecha de lanzamiento y portada de Gears 5

Los datos aparecieron en el sitio del organismo encargado de la clasificación de juegos en Taiwán.

Desde hace un buen tiempo que no se ha revelado nada sobre Gears 5, pero hoy tenemos que se ha filtrado en la red la supuesta fecha de lanzamiento y la portada de esta esperada nueva entrega de la serie Gears of War.

Se descubrió que en el sitio del organismo encargado de la clasificación de videojuegos en Taiwán se publicó un listado que indica que Gears 5 se pondrá disponible el 10 de septiembre de 2019, lo que coincide con lo que se había mencionado antes, y es que el título llegaría antes de que concluya este año (vía DualShockers).

Posible portada de Gears 5

Además de la presunta fecha de lanzamiento, se mostró la imagen que pueden ver a continuación que es el supuesto arte de la portada y que incluye a la protagonista Kait Diaz junto a Marcus Fenix y la Reina Locust Myrrah.

La portada también indica que el juego es exclusivo de Xbox One en consolas y que vendrá con mejoras para Xbox One X como gráficos 4K.

En lo personal le veo algo raro a la imagen de portada que me hace pensar que no es real, pero lo dejo a opinión de ustedes.

Hay que esperar a E3 2019

Seguramente veremos a Gears 5 en E3 2019, donde se confirmará o desmentirá esta información ya que el título se encuentra relativamente cerca de su lanzamiento.

Gears 5 se encuentra siendo desarrollado por The Coalition en versiones para Xbox One y PC con Windows 10, y no será todo lo que veremos de la franquicia ya que también se está trabajando en Gears POP! y Gears Tactics.