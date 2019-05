Game of Thrones: Sophie Turner culpa a Emilia Clarke por el vaso de Starbucks

Quedan algunas horas para que inicie el penúltimo episodio de la temporada final de Game of Thrones y francamente los fans estamos con los nervios de punta.

La promesa es que se trata de tal vez el mejor episodio de esta etapa de conclusión. Pero francamente eso no sería muy difícil de lograr, luego de las múltiples decepciones y errores que ha cometido la producción.

Entre todo ello tal vez el fail más viralizado ha sido el del vaso de Starbucks (o cualquier otra cadena) que se coló en una escena crucial para las mal logradas intenciones dramáticas del episodio The Last of the Starks.

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz

— Ira Madison III (@ira) May 6, 2019