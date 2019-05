Primer domingo sin Game of Thrones: Estas series pueden salvarte del desconsuelo

Game of Thrones se ha ido para siempre y seguramente el primer domingo sin ella será complicado. Por suerte hay más que ver para pasar el tiempo.

Game of Thrones llegó a su final el pasado domingo; y después de seguir la historia durante ocho largos años; para muchos fans será difícil habituarse a la era pos-GoT.

¿Qué será de todos los amantes de la famosísima serie el primer domingo sin ella? Fácil: buscarán algo más que ver. Y les tenemos algunas recomendaciones; aunque por su complejidad y trama (aunque el final no haya sido lo que muchos esperaban); GoT será difícil de superar. Sin embargo, nada te impide tratar. Hay algunas series que podemos recomendarte que ayudarán con esto.

Las 6 series para ver luego de Game of Thrones

Quizá no todas tienen el mismo 'estilo' de Game of Thrones; pero lo que sí es casi un hecho es que te dejarán con ganas de verlas de principio a fin. Y como la mayoría de las personas con suscripciones a HBO Go ya las han cancelado; las que te recomendamos podrás encontrarlas en Netflix.

Stranger Things Black Mirror The Society Dark La Casa de Papel The Crown

Con suerte alguna de ellas logre llenar ese vacío que ha quedado en todos nosotros. Lo cierto es que ahora tendrás varios domingos ocupados para que no te acuerdes de extrañar Game of Thrones (al menos por un tiempo).