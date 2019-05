Escritor de Game of Thrones está dispuesto a ir a prisión si no termina Winds of Winter para el 2020

El escritor de Game of Thrones le dio permiso al gobierno de Nueva Zelanda de meterlo a prisión si es que no termina Winds of Winter para el 2020.

Game of Thrones es una serie que sin duda dejó marcada a toda una generación; en especial a aquellas personas que fueron bautizados con nombres de los personajes de la serie. Pero a pesar de que la serie de televisión ya llegó a su fin, los libros parecen estar en pausa indefinida.

Es por eso que el mismísimo autor de A Song of Ice and Fire decidió tomar medidas extremas. Y es que de no encontrar él mismo la motivación de continuar, esta podría ser externa.

Encarcelado por tardado

A manera de promesa y broma a la vez, George R. R. Martin le pidió al gobierno de Nueva Zelanda algo muy intenso. Y es que, de no terminar Winds of Winter para el verano del año 2020, él está dispuesto a entrar a prisión.

La fecha límite que él mismo se puso no es algo al azar. Puesto que en el verano del 2020 se celebra la World Science Fiction Convention en Nueva Zelanda. Evento que tiene como invitado al creador de esta saga épica. Donde estará encargado de entregar el Hugo Award para mejor trabajo fantasía o ciencia ficción.

Después de que Air New Zealand le ofreciera terminar de escribir su libro en sus hermosas tierras. George respondió que quizá tratar de escribir con paisajes tan hermosos lo distraería. Su respuesta fue la siguiente.

En cuanto a terminar mi libro… Me temo que Nueva Zelanda me distraería muchísimo. Es mejor quedarme aquí en Westeros por ahora. Pero algo si les digo — Si no tengo THE WINDS OF WINTER en mis manos cuando llegue a la worldcon en Nueva Zelanda, tienen mi permiso formal y escrito de meterme en prisión en una pequeña cabaña en White Island, con vista al lago de ácido sulfúrico, hasta que termine. Siempre que los vapores ácidos no afecten a mi viejo procesador de palabras DOS, estaré bien.

Así que ahí lo tienen, básicamente está confirmando que The Winds of Winter estaría listo el siguiente año. ¿Quién más esta emocionado?