Game of Thrones: todos los muertos en The Bells, su penúltimo episodio

ALERTA SPOILER: Prometían una auténtica carnicería. Y lo cumplieron. Bueno, más bien fue un asado.

El penúltimo episodio de la temporada final de Game of Thrones, The Bells, se liberó ayer domingo 12 de mayo por la noche. Han pasado 12 horas desde ese momento y francamente internet aún intenta reponerse de lo que vio.

Los seguidores se encuentran divididos. Entre los que disfrutaron el apartado visual de todo el montaje; y aquellos que no pueden evitar notar el cúmulo de incoherencias argumentales maquilladas con descarado fan service.

Pero, lo que nadie puede negar es que en el episodio hay toneladas de muertos. Así que aquí intentamos hacer el recuento de los cadáveres más significativos para la trama que no veremos más en el cierre de Game of Thrones:

Lord Varys: el primero en desfilar. Este personaje había tenido una evolución rara en las últimas temporadas pero volvió a su carismática esencia en la recta final. Justo a tiempo para ser ejecutado quemado vivo por el dragón de Dany.

Euron Gravejoy: uno de los antagonistas más flojos de toda la serie. Pero por eso mismo los fans querían verlo muerto ya. Esto sucedió a manos (o mano) del kingslayer, Jaime.

Qyburn, The Hound y The Mountain: los ponemos todos juntos porque murieron prácticamente en la misma secuencia. Esta escena es sin duda la mejor de todo el episodio y cierra de manera genial el arco de The Hound con un duelo esperado durante años. Ni siquiera lo vamos a describir. Esta es la razón para ver The Bells.

Cersei y Jaime Lannister: esta fue la muerte que más ruido y quejas ha provocado entre los fans. No porque sucediera. Todos la esperaban. Pero hay inconformidades sobre cómo pasó todo y qué tan incoherente fue para el comportamiento habitual de ambos personajes. Jaime encuentra a Cersei e intenta escapar con ella. Pero terminan atrapados en los pasajes subterráneos. Cersei entra en pánico y Jaime la abraza. Ambos mueren sepultados por los escombros.

Todo King’s Landing: cortesía de la reina loca Daenerys. Una vez que el pueblo se rindió ella subió al dragón y rostizó a todos. Arya sobrevivió de milagro, con al parecer una nueva misión en la vida.

En una semana es el episodio final de Game of Thrones y parece que todo se va a poner feo.