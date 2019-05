Game of Thrones: Jon Snow fue más importante en la Batalla de Winterfell de lo que creías

ADVERTENCIA: Esta nota está llena de SPOILERS.

Hace solo unos días probablemente millones de personas en el mundo estuvieron atentas a la emisión del tercer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones. Sin duda este era uno de los episodios más decisivos de toda la serie, pues finalmente la humanidad tendría que combatir al Rey de la Noche y sus caminantes blancos. Así, se dio el evento llamado "La Batalla de Hielo y Fuego" o mejor conocido como "La Batalla de Winterfell".

(Antes de continuar, te advertimos que en esta nota habrá muchos SPOILERS de Game of Thrones).

Si te viste el capítulo sabrás lo que pasó en Winterfell. Una gran carnicería se desató a las afueras del castillo que rápidamente terminó inundando su interior gracias a las mareas incontrolables de muertos vivientes. A pesar de estar contra las cuerdas, la humanidad logró salvar su destino. Esto fue posible gracias a que Arya Stark logró enterrar su daga en el abdomen del Rey de la Noche. Con esto todos sus sirvientes cayeron instantáneamente.

Si bien los espectadores aplaudieron a Arya por su heroica acción, hubo cierta desazón. Esto se debió a que muchos esperaban que fuera Jon Snow el que protagonizara la batalla y fuera quien le pusiera el fin al Rey de la Noche. En cambio, vimos a nuestro habitual héroe derribado de un dragón y escondiéndose de otro. Desde entonces se ha comentado que Jon Snow no hizo prácticamente nada en el reciente episodio de Game of Thrones.

No obstante, puede que esta percepción sea errónea. Un usuario de Reddit reveló recientemente que revisó varias veces el episodio. Después de hacerlo, se dio cuenta de algo en especial y quiso compartirlo abiertamente en una publicación.

Un papel más importante de lo que parecía

Según cuenta el usuario Applesoap, Jon Snow estaba siguiendo un plan. Al parecer todo habría sido una maniobra para permitirle a Arya llegar a su destino.

¿Recuerdas que Bran se encontraba rodeado por el Rey de la Noche y sus secuaces en el Bosque de los Dioses? El villano había llegado con sus tropas al lugar con total seguridad de que nadie iba a interrumpirlo. La razón es que había dejado a su dragón no-muerto vigilando la puerta de ingreso.

Por eso Jon Snow no pudo llegar al verse atacado por el gigante animal. Cualquiera habría pensado que estaba simplemente tratando de resistir y sobrevivir a las llamas, pero no fue así. Segundos antes de que Arya hiciera su aparición, Jon se levantó de donde estaba cubierto. En ese momento grita y el dragón se dispone a expulsar llamas otra vez.

Sin embargo, el grito no iba dirigido al dragón sino a alguien más. En realidad lo que dice Jon Snow es: "GOOOO! Go, go!" (¡VE!). Acto seguido, una brisa mueve el pelo de un caminante blanco y Arya se abalanza sobre el Rey de la Noche. Así es: lo que hacía Jon era distraer al dragón y ganar tiempo para que Arya pudiera llegar rápidamente hasta el Bosque de los Dioses.

Si todavía te quedan dudas de si eso pasó o no, revisa nuevamente la escena. En el minuto 1:25 es cuando Jon Snow grita: