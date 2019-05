HBO tacaño: surge la razón por la que Jon Snow no se despidió de Ghost en Game of Thrones

El equipo de producción tiene que salir (otra vez) a explicar por qué hicieron las cosas como las hicieron en Game of Thrones.

Los fans de Game of Thrones parece que viven entre el desconcierto y la desilusión en durante los últimos episodios de su temporada final.

El tercer capítulo, The Long Night, dejó a todos preguntándose de qué se trataba la trama. Y ahora, con el siguiente episodio, The Last of the Starks, volvió a pasar algo inexplicable con la despedida entre Jon Snow y su lobo mascota, Ghost.

Se había llegado el momento del cierre entre ambos personajes. Pero en realidad fue bastante frío todo. Con una simple mirada de despedida a la distancia. Esto hizo que las redes sociales reventaran en críticas. Por la falta de sentido dramático en el cierre de una relación entrañable.

7. GHOST DIDN'T GET A PET??????!!!!!???? — sonia_saraiya (@soniasaraiya) May 6, 2019

Ghost lost a ear in the battle and Jon couldn’t even pet him goodbye, wtf is that?! #gameofthrones pic.twitter.com/dC3CmLTIGf — Ruke Loshaj (@rukeloshaj) May 6, 2019

Ahora, igual que sucedió con el episodio anterior, el equipo de producción tuvo que salir a explicar por qué hizo lo hizo con esa escena que se siente ajena a los personajes.

Y David Nutter, director del episodio despejó todo el misterio. HBO y el equipo no optó por una despedida más cercana simplemente porque era complicado:

Dado que los lobos gigantes son una especie de creaciones por computadora, sentimos que era mejor mantenerlo lo más simple posible. Y creo que la escena funcionó mucho más de esta manera.

Mantener a Ghost alejado, creo que funcionó mejor. Ya que tienen este momento donde se miran que creía que era muy, pero muy poderoso.

Básicamente, hacer que Jon Snow se acercara a Ghost para tocarlo y acariciarlo, como sería lo más natural, sería muy complicado (o caro) porque los obligaría a aplicar algunos gráficos CGI para hacerlos interactuar.

Para integrar a estos lobos salvajes en el mundo de Game of Thrones es necesario tomar especímenes reales y luego escalarlos para que meterlos en el escenario digitalmente.

La idea de la despedida a la distancia tal vez funcionaba en papel. Pero Kit Harington no es el actor más expresivo del mundo. Así que el resultado fue plano.

Encima la respuesta resulta aún más cuestionable luego; de que ver otras escenas aún menos complejas en apariencia con los dragones.

Más vale que HBO invierta bien todo ese dinero ahorrado para los últimos episodios.

Mientras, para mitigar todo. Aquí tienen el mejor resumen del episodio que podrán encontrar: