Game of Thrones: HBO lo hace de nuevo y cuela una botella plástica de agua

El final de Game of Thrones llegó y tal como se esperaba provocó reacciones encontradas entre los fans, no tanto por el desenlace, sino por la ejecución y premura con el que fue montado.

Esta temporada final fue duramente criticada y exhibida en varios momentos por la gran cantidad de descuidos durante las grabaciones. Mismos que los llevaron incluso a inmortalizar un vaso de Starbucks en pleno Westeros.

Pero resulta que este no fue el único error de su tipo, y de hecho volvieron a fastidiarla casi igual en la escena más definitoria para los últimos minutos de Game of Thrones.

Para explicarla tendremos que lanzar algunos SPOILERS. Así que recomendamos dejar de leer a partir de aquí si no han visto el episodio.

Luego de que Jon Snow mata a Dany, Tyrion es llevado aún en calidad de prisionero ante los gobernantes sobrevivientes.

Ahí, el caballero hace uso de sus artes verbales para dar un discurso emotivo y grandilocuente que termina definiendo el futuro del reino. Convenciendo a los presentes de que Bran sea elegido como el nuevo soberano de todos.

En las consecuencias de toda la escena su vida es perdonada y termina siendo designado como la nueva Mano para Bran. A la par que Jon Snow es condenado a seguir siendo Jon Snow, exiliado en su labor de guardia hasta el día de su muerte.

Todo muy bien en esa escena en cuanto a diálogos y emotividad. Pero los fans no pudieron evitar notar que ahí, al pie de Samwell Tarly y junto a Ser Davos, había en cada caso una pequeña botella plástica de agua.

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN 💀💀 First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6

— ℝίτα🐉||GoT Spoilers (@JonxDanyy) May 20, 2019