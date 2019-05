Cómo ver Game of Thrones prácticamente gratis desde México

La fiebre de Game of Thrones está por todos lados. Lo mejor es que no tienes que gastar necesariamente una fortuna para poder ver la serie.

Todos amamos Game of Thrones; e incluso aquellos que no, ahora le están dando una oportunidad, pues es difícil mantenerse ciego a la fiebre por la serie. Aunque como ya sabes, nada es gratis en esta vida y ver GoT no es la excepción. La forma más útil de hacerlo es contratando HBO Go: te decimos algunos trucos para que te salga más barato, "casi gratis".

Ve Game of Thrones sin gastar cientos de pesos

HBO Go no es la plataforma de streaming más barata que vas a encontrar; aunque bueno, las demás no tienen GoT. Su costo es de 149 pesos mensuales, aunque si solo quieres ver esta serie; quizá no sea necesario que gastes tanto. Esto puedes hacer.

Si eres cliente Telmex

Si tu Internet es de Telmex (como el de gran parte de los mexicanos); tendrás una excelente oportunidad para contratar el servicio sin pagar demasiado.

Tu contrato con la compañía te da 7 días gratis de HBO, aunque luego de esto los cobros serán automáticos a tu recibo. Para cancelarlo antes del cobro tendrás que hacerlo con 24 hrs de anticipación. Puedes dar de alta tu prueba en clarovideo.com o telmex.com.

Con la aplicación

También puedes ver HBO en "pequeño" desde tu tablet o celular a través de la app. Puedes bajarla desde la Play Store de Android o la App Store de iPhone. Al inscribirte te darán un periodo de prueba de 7 días. Al igual que con Telmex, para que no te cobren el mes tienes que cancelar la suscripción 24 horas antes de que termine el periodo de prueba.

Mediante AT&T

AT&T te permite compartir tu cuenta de HBO Go (puedes reproducir en dos pantallas al mismo tiempo). Además, si pagas mediante AT&T te darán también un periodo de prueba. La ventaja es que con esta opción puedes compartir la cuenta y también el costo final mensual.

Por ahora, estas son las formas más económicas y alejadas de la malvada piratería para no gastar tanto y ver el siguiente capítulo de GoT.