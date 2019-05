Game of Thrones ha terminado y estos son los memes y reacciones que nos dejó

Después de ocho años de espera, por fin Game of Thrones llegó a su final. Y para muchos, no fue el mejor. Cuidado: spoilers más adelante.

Bueno, el final de Game of Thrones ha sido… una sorpresa para muchos, por decir lo menos. Muchos no se esperaban el desenlace, y de hecho no están nada contentos el haber esperado ocho años para que les dieran semejante final. ¿Bueno? ¿Malo? Los memes sin duda están inclinados hacia la segunda opción.

El último capítulo de Game of Thrones contado con memes

La forma de expresión más común de los internautas en las redes sociales son los memes. Y si algo no les está gustuando, lo harán saber de esa forma. Por suerte, la gram mayoría son graciosos y quizá así pueda ayudarnos a dejar de lado un poco el mal sabor de boca. O quizá no.

Estos so los primeros memes que os fanáticos de la serie han compartido poco antes de ver el final y, principalmente, luego de conocer el desenlace. Ojo: contienen spoilers.

Drogon really destroyed the Iron Throne because Bran can’t sit on it… #GameOfThronesFinale #GameOfThrones pic.twitter.com/mFnHmQFvqR — Canlamara (@AlchemystThe) May 20, 2019

Lavdd me pasé todo el episodio riendo #GameOfThrones pic.twitter.com/fsM0jJzsqe — Ecthelion of the Fountain (@gustawho) May 20, 2019

El final de Jon en la serie. #GameOfThrones pic.twitter.com/klMxK23XZJ — Dess ϟ (@Dessi_1025) May 20, 2019

Haciendo el ultimo capitulo de Gay Mostron #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/P8eEJOHRKc — Héctor Aravena Ríos (@Haravenarios) May 20, 2019

Me han robado 8 años de mi vida y quiero que me los devuelvan.#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/MnqP6pHsu7 — 🐛Lalombriz🐛 (@laloestralop) May 20, 2019

#GameOfThronesFinale luego de saber quién es el nuevo Rey. pic.twitter.com/S1IvRDgW4Q — un pedagógo re educativo (@CamilO_O15) May 20, 2019

LA MALDITA LISIADA COMO REY DE LOS SEIS REINOS#GameOfThronesFinale #GameOfThrones pic.twitter.com/W6A1zEivjT — Pau for the throne🐺 (@GameOfThrxones) May 20, 2019

#GameOfThronesFinale el de tu equipo que no hizo nada y tiene mejor calificación que tú. pic.twitter.com/Jp5Ub2cI3W — fondodeculturadelmeme (@fondodecultura) May 20, 2019

#GameOfThronesFinale

Cuando ganas el trono volteando los ojos jajaja. pic.twitter.com/WuFLDIkN3c — Laura Valentina (@Laura_9909) May 20, 2019

☑La democracia en #GameOfThronesFinale se basa principalmente en el acceso a las personas de movilidad reducida al poder #BranStark pic.twitter.com/gAsFbL3PbD — Joker The Naipes + ☢♠♣♦ (@JokerTheNaipes) May 20, 2019

cuando tu vieja llega ebria y te toca ir acostarla a su cama #gameofthronesfinale pic.twitter.com/p5yaEjkKoX — gatoconhipo (@gatoconhipo) May 20, 2019

#GameOfThronesFinale

He visto bazofias pero esta le peor bazofia entre las bazofias. pic.twitter.com/AimeQqIzsN — Diego Aranzazu (@DiegoZazuCi) May 20, 2019

Y así termina una de las series que seguramente quedarán marcadas en la historia de la TV mundial. Y también se une a la tristemente larga lista de excelentes series con finales no tan buenos. O nada buenos. O quizá un poco sin sentido.