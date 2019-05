Actriz de Game of Thrones predijo correctamente quien se quedaría con el trono hace dos años

Sorprendentemente, Gwendoline Christie, actriz que interpreta a Brienne of Tarth en Game of Thrones, predijo quien se quedaría con el trono al final.

Después del final de temporada de Game of Thrones, todos nos quedamos impresionados por la manera en que terminó. Pero no necesariamente impresionados para bien, ya que parece que todos terminaron con un mal sabor de boca.

Pero la actriz Gwendoline Christie, quien dio vida a Brienne of Tarth, predijo hace dos años el final. Y lo hizo de manera tan casual que hasta da miedo. Si no has visto el final de Game of Thrones, aquí haremos spoilers. Así que quedas advertido.

Voz de profeta

Esto pasó durante una entrevista que dio junto a Nikolaj Coster-Waldau para Extra. El periodista Mario Lopez les pidió adivinar quién sería el personaje que se quedaría con el Trono de Hierro. Esta entrevista fue hecha hace ya dos años. Para ser más exactos, se hizo en Julio del 2017.

Nikolaj Coster-Waldau contestó que los personajes (en ese entonces) que tenían más posibilidades de quedarse con el trono eran dos. Por lo que el actor apostó por Danearys Targaryen o el Night King. Sin embargo, la actriz parece que tenía ideas mucho más acertadas.

Lo que Gwendoline contestó fue lo siguiente:

¿No crees que podría ser alguien que nadie se espera? Esos dos parecen ser las elecciones obvias, pero si sabemos algo del show es que te sorprende constantemente. Así que yo me preguntó si podría ser… Bran.

Ante la respuesta de ella, el entrevistador suelta una risa de incredulidad, pero ella continúa.

Solo porque seguimos viendo el mundo a través de su perspectiva ¿no es así? seguimos viendo la visiones.

Pero el actor que interpreta a Jamie Lannister la interrumpe. Diciendo que el hecho de que el Cuervo de Tres Ojos se quede con el trono no tiene sentido. Y creo que todos podemos estar de acuerdo con Jamie en esto. Pero al parecer, la única persona que pensaba con la mentalidad del Juego de Tronos era La Doncella de Tarth.

Fuente: Youtube.