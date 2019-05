Game of Thrones: El cuarto episodio de esta temporada fue filtrado horas antes de su lanzamiento

Según Reddit, un grupo de Facebook en Tailandia empezó a publicar clips del episodio de Game of Thrones que será estrenado esta noche.

Desde que se hizo famosa la serie, Game of Thrones prácticamente no ha podido pasar una sola temporada sin tener filtraciones en internet. Esta no será la excepción, pues se confirmó recientemente que el episodio cuatro de la temporada ocho (el que se estrena esta noche) fue filtrado.

En estos momentos internet está patas arriba hablando acerca de la filtración. En redes sociales como Twitter y Facebook se están compartiendo clips sobre dicho episodio. También este fue publicado por Youtube, pero parece que se está haciendo todo lo posible por derribar estos enlaces antes de que demasiada gente los vea.

Todo comenzó gracias a un subforo de Reddit dedicado a Game of Thrones, r/Freefolk. En él se explica que un grupo de Facebook de seguidores tailandeses tenía en su posesión el capítulo completo. Además, dice que el grupo desde entonces se ha encargado de difundir clips mostrando partes realmente reveladoras de la historia.

Una filtración muy reveladora

Pudimos confirmar que la filtración es cierta. Lo primero que salió a la luz fue una captura de pantalla de uno de los resultados del episodio anterior. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí.

A lo largo del día se han difundido por redes sociales algunos clips del episodio. Particularmente dos de ellos llaman la atención, e implican momentos violentos totalmente inesperados. Eso sí, todavía no hemos podido comprobar si el episodio por completo está siendo también filtrado.

En este momento hay varios hilos en Reddit que cuentan con detalle qué es lo que sucede hoy. Si te da curiosidad, y no le prestas mucha importancia a los SPOILERS, puedes encontrar los hilos fácilmente.

Estás advertido: aquí es donde se habla de la filtración y se dan detalles sobre ella.