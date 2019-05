Esto es lo que se ha rumoreado hasta ahora sobre el misterioso Samsung Galaxy Note 10

Probablemente aún falta un buen tiempo para que Samsung empiece a revelar detalles sobre el Galaxy Note 10. Sin embargo, desde ya se está empezando a hablar y a compartir información sobre los planes que tiene la compañía coreana para su linea de phablets de este año. Por supuesto, las filtraciones ya están a la orden del día.

Hace poco compartimos los que podrían ser los diseños del nuevo Samsung Galaxy Note 10. Esto nos da una primera impresión de cómo serían estos smartphones, pero no es lo único que ha circulado por internet en torno a este equipo. Algunos detalles interesantes, que claramente no están confirmados, han sido replicados por diversos medios. Estas son algunas características que "revelarían" dichos rumores:

Comenzamos con lo que es probablemente lo más llamativo de los rumores. Al parecer reportes recientes habrían revelado los que serían los números de modelo de los Galaxy Note 10. Sí, hablamos de "los", porque no sería solo un equipo el que lanzaría Samsung.

Según ese rumor, los números de modelo de los teléfonos serían SM-N970 y SM-N975. Ese segundo número sería el de la versión Pro de esta serie. No muchos detalles adicionales se obtuvieron de esto, pero se afirma que el Galaxy Note 10 Pro tendría una pantalla de 6,75 pulgadas, mientras que la versión estándar tendría una de 6,28.

Como si fuera poco, ambos equipos tendrían una versión alterna con soporte para conectividad 5G. Es decir, Samsung estaría lanzando no uno sino cuatro celulares.

Otra fuente complementa esta información al supuestamente revelar los resultados de una prueba de benchmark del Galaxy Note 10 Pro 5G. Esta mostraría que los celulares contarían con una relación de aspecto de 19:9. Ambos tendrían una resolución de 1440p x 3040p, por lo que la versión estándar tendría 536 ppp y la pro 498 ppp.

Además, se dice que el celular mejorará bastante en su batería. Tanto, que podrá ofrecer una carga rápida mayor a 25W y una capacidad de 4.500 mAh.

Por último, también se ha hablado de la disposición y número de cámaras de los celulares. En nuestra anterior nota mencionamos que estas podrían ser cuatro dispuestas en forma vertical, pero esta no es la única versión que ha circulado en internet.

Según un usuario de Twitter conocido por revelar este tipo de detalles, las cámaras no estarían ubicadas en una sola fila vertical. En vez de eso, una de las cuatro estaría ubicada al lado derecho de las demás.

¿Qué opinas de estos rumores?

From Weibo, the position of the rear camera after the change is like this. pic.twitter.com/F1AoQBT16h

— Ice universe (@UniverseIce) May 28, 2019