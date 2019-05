El secreto tras la increíble frase de Robert Downey Jr. en Avengers: Endgame [SPOILERS]

No estaba pensada.

Antes de empezar a leer esta nota, sepa usted que contiene spoilers de Avengers: Endgame y trata sobre el actor tras Iron Man, Robert Downey Jr.

Con eso ya en mente, probablemente ya se alejaron todos los que no quieren adelantarse una parte esencial de la trama si no han visto el filme, el resto, siga con nosotros.

Al final de la película, Thanos toma el Guantelete del Infinito y dice "soy inevitable", para posteriormente chasquear los dedos, sin darse cuenta que Iron Man las tenía en su propio guantelete, diciendo "…Y yo soy Iron Man", chasquear los dedos, restaurar la paz del universo y de paso… morir.

Es el clímax de la película y de seguro pasará a la historia entre los fanáticos de la serie y los más chicos, pero no fue todo así siempre.

En una entrevista entregada a Slashfilm, los hermanos Russo, directores de la película revelaron que esta épica frase no estaba pensada, que fue algo de último minuto.

En el guión original, este mártir de Los Vengadores no iba a decir nada, pero Jeff Ford, uno de los productores de la película quedó con un mal sabor de boca. Eso no podía terminar así no más.

Llegó con la idea, todos la amaron y tuvieron que rearmar lo que estaban deshaciendo y juntarse el próximo día a trabajar, pensando en esos increíbles segundos.

Con el paso del estreno siguen apareciendo curiosidades sobre la película y de seguro que iremos viendo más cosas como esta en el futuro cercano y lejano, "es inevitable".