Un cataclismo llegó a Fortnite y una de sus zonas más populares acaba de ser arrasada por completo

Probablemente uno de los lugares más frecuentados por los jugadores de Fortnite ha sido Tilted Towers. Esta zona específica del mapa del modo Battle Royale ha sido una de las predilectas al estar cerca del centro y donde la acción inicia casi que a los segundos de haber aterrizado allí. Épicas batallas por conseguir buen equipo en ese lugar de conflicto se habían librado casi que en todas las partidas. Sin embargo, esto podrá cambiar para siempre.

Recordemos lo que había pasado con anterioridad. Loot Lake se había convertido en una isla flotante con un remolino debajo. Posteriormente esta se movió de su sitio y tiempo después apareció una excavación donde estaba el remolino para revelar lo que parecía ser una bóveda. Desde entonces los jugadores se habían preguntado cuál sería el papel de este misterioso lugar para el evento que diera finalización a la Temporada 8.

Hace poco lograron saber la verdad. Diversos streamers y otros jugadores se reunieron hace unas cuantas horas allí para esperar el inicio de dicho evento. Cuando comenzó, la puerta de la bóveda fue abierta y los dejó caer a todos dentro de una extraña recámara. Allí había seis pilares que contenían armas que habían sido retiradas de Fortnite en el pasado. En ese momento supieron qué debían hacer: destruir estos contenedores para poder volver a ver este equipamiento en acción.

Así, durante unos cuantos minutos los jugadores estuvieron golpeando un pilar. Poco después liberaron una de las armas que había sido más querida por el público: la Drum Gun.

Another great Fortnite event. Just like that, the world (or Tilted Towers, anyway) is remade. pic.twitter.com/udkfbRFKcb

— Carolyn Petit (@carolynmichelle) May 4, 2019