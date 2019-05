Es oficial, la Fórmula 1 no regresará a México en el año 2020

Ya es oficial, la administración actual de la Ciudad de México no quiere invertir en la Fórmula 1 y por eso este será el último año que venga al país.

Después de varios rumores y especulaciones, al fin se confirma que la Fórmula 1 no regresará a México. Todo esto gracias a que el gobierno federal se negó a pagar los 800 millones de pesos que cuesta el evento para el 2020.

Adiós Fórmula 1

Esto lo dio a conocer la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Quien previamente había mostrado el interés de dejar de pagar eventos de este tipo. Pero ahora parece que ya tenemos la confirmación oficial de esto, y todo gracias a ESPN. Ya que la famosa cadena televisiva, confirmó esto en su página oficial en México.

Esto significa que el último evento de la Fórmula 1 en México se llevará a cabo durante este año, 2019. Así que si quieres asistir a este emblemático evento en México, esta es la última oportunidad que tendrás de hacerlo. El cual se llevará a cabo durante el mes de octubre y después, no se volverá a tener a la Fórmula 1. Al menos no con la actual administración, ya que no sabemos lo que se pueda decidir con administraciones futuras.

Ya que previamente, este evento no se había llevado a cabo en México por unos 23 años. Y eventualmente lo pudimos ver de regreso en tierras mexicanas en el año 2015. Así que volver a ver este evento en el país no suena tan alocado.

Sin embargo, gracias a los altos costos, no solamente es México quien se ha negado a renovar contrato con la Fórmula 1, sino que España, Alemania e Inglaterra también se han negado a volver a invertir en este evento.

Por lo mientras, se han confirmado dos países en los que se podrá disfrutar la F1, los cuales son Holanda y Vietnam. Así que, aún cuando no llegará al país, al menos podrás verlo por sistemas de televisión de paga.