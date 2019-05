Fast & Furious podría tener otro spin-off centrado en el personaje de Charlize Theron

Reportan que Universal está analizando la idea de esta cinta protagonizada por Cipher.

La franquicia Fast & Furious ha crecido de una forma increíble, y es que lo que comenzó en 2001 con una película de carreras callejeras que muchos pensaron que pronto pasaría de moda, se convirtió en una exitosa franquicia que ya cuenta con ocho cintas principales, un par de cortos y hasta spin-offs.

Sobre esto último ya está programado para agosto el estreno de Fast & Furious: Hobbs & Shaw que es una cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham en los papeles de Lucas Hobbs y Deckard Shaw, y ahora tenemos que ha surgido un reporte que asegura que Universal Pictures está analizando la posibilidad de crear otro spin-off centrado en Cipher, el personaje de Charlize Theron (vía Empire).

Cipher apareció en The Fate of the Furious donde logró hacer que Dominic Toretto se pusiera en contra de su familia, pero al final de la cinta logró escapar por lo que probablemente se encuentra en algún lugar planeando su venganza.

Hobbs & Shaw marcará el camino para más spin-offs

Todo parece indicar que la realización del spin-off de Fast & Furious protagonizado por Charlize Theron dependerá del éxito de Hobbs & Shaw, algo que suena probable considerando que los actores cuentan con carisma y el gusto del público, además de que hay grandes dosis de acción aseguradas.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw se estrenará el próximo 2 de agosto, y además de La Roca y Jason Statham contará con las actuaciones de Vanessa Kirby, Idris Elba y Eiza González.