Star Wars: todos los muertos famosos de la franquicia

Star Wars está de luto tras la muerte de Chewbacca. Aquí hacemos un repaso por sus muertos más famosos.

Los amantes del universo de Star Wars estamos de luto con la triste noticia del fallecimiento de Peter Mayhew, actor que logró fama legendaria por interpretar a Chewbacca.

Sin embargo, basta con mirar un poco atrás hacia el pasado para darnos cuenta de que cada vez son más los famosos que trabajaron en esta saga y que ya han fallecido.

Así que ahora, a manera de tributo hacemos un recorrido por una breve lista de ilustres artistas que dejaron huella en la franquicia de Star Wars y que ya no se encuentran con nosotros.

El orden en el que aparecen y son mencionados no corresponde a alguna jerarquía especial. Todos son igual de importantes y el dolor de su ausencia es exactamente igual.

Sir Alec Guinness – Obi-Wan Kenobi

Un actor británico de carácter que en su edad adulta aceptó participar en una película que parecía a primera vista un bodrio. Pero que al final terminaría convirtiéndolo en leyenda.

Sir Alec Guinness interpretó a Obi-Wan Kenobi de los Episodios IV al VI. Convirtiéndose en uno de los más queridos y uno de los primeros protagónicos en irse. Murió el 5 de agosto del 2000.

Peter Cushing – Grand Moff Wilhuff Tarkin

Su legendaria aparición la tuvimos desde el Episodio IV: Una Nueva Esperanza, donde se convirtió en un antagonista preferido. Falleció de cáncer de páncreas a los 81 años de edad.

A pesar de haber muerto el 11 de agosto de 1994, gracias a la tecnología digital fue traído a la vida para un breve regreso en Rogue One: A Star Wars Story.

Christopher Lee – Conde Dooku

Christopher Lee fue como el heredero del legado de Sir Alec Guinness. Igual, un actor serio de gran espectro dramático y con calidad probada en películas más solemnes.

Era justo lo que George Lucas necesitaba para darle vida al Conde Dooku / Darth Tyranus en el Episodio II: El ataque de los clones y en La venganza de los Sith; así como la película de The Clone Wars. Falleció a los 93 años el 7 de junio de 2015 .

Kenny Baker – R2D2

Kenny Baker fue el pequeño gran hombre dentro de R2-D2 durante los primeros seis episodios de esta saga. También se dio el lujo de interpretar a Paploo en el Episodio VI, El retorno del Jedi.

Su figura y carisma se convirtieron en parte inseparable del universo de esta franquicia. Habitual visitante de la Comic Con y otros eventos del imperio geek. Era amado por todos y su partida vaya que dolió. Falleció a los 81 años el 13 de agosto de 2016.

Carrie Fisher – Leia Organa

Tal vez a quién más lágrimas le lloramos los fans. Su deceso cayó como un puñetazo en la cara, de manera absolutamente inesperada.

Carrie Fisher, se ganó el corazón de todos desde que rompió la historia interpretando a la Princesa Leia Organa a lo largo de la trilogía original.

Volvió para el Episodio VII The Force Awakens, y continuó con su papel en The Last Jedi. Falleció a los 60 años el 27 de diciembre de 2016 en circunstancias muy tristes.

La veremos por última vez en el Episodio IX: The Rise of Skywalker.

Ralph McQuarrie – artista conceptual

George Lucas tuvo la idea del universo de Star Wars. Pero su apariencia se la debemos en buena medida al genial Ralph McQuarrie.

Este artista conceptual desarrolló gran parte del aspecto visual de la trilogía original. Buena parte del mundo que amamos se lo debemos a él. Falleció por complicaciones de la enfermedad de Parkinson a los 82 años de edad. El 3 de marzo de 2012.

Peter Mayhew – Chewbacca

El más reciente que nos ha abandonado. Nadie lo vio venir. Justo cuando la esperanza por el Episodio IX estaba floreciendo recibimos esta triste noticia.

The Rise of Skywalker no será su última aparición en pantalla, alcanzó a salir en El Despertar de la Fuerza, pero Chewie tal vez tenga su despedida como personaje en el Episodio IX. Dándole un significado aún más emotivo al cierre que representará esa cinta.

Menciones honorables