Fake News: Se predice un huracán, dos sismos y un mega terremoto para este año

Es importante que no caigas en las trampas de las Fake News. Nadie puede predecir sismos o terremotos. Mucho menos videntes de televisión.

Ante las fake news que hablan de un huracán y terremoto en México, es importante mantener la calma. En especial por eso de que se podría ver un mega terremoto en Asia.

Noticias falsas para causar pánico

De acuerdo con la información falsa que se está compartiendo en Internet. Se espera que un huracán de proporciones épicas golpee las costas de México. Además, se dice que se avecina un sismo que podría ser de 6.2 o 6.3 grados Richter.

Pero ¿de dónde salió esta información? Pues no del Servicio Meteorológico Nacional, eso es seguro. Porque la fuente de donde vino todo esto… es una vidente de televisión.

La supuesta vidente que se conoce como Mhoni Vidente dijo en su canal de YouTube que este par de desgracias van a ocurrir. Y por su fuera poco, alertó a las autoridades y a las personas para que tuvieran cuidado y tomaran sus precauciones.

Además., fue tan lejos como para decir que a este huracán lo llamarán Melisa, Sebastián o Lorenzo. Pero para cerrar con broche de oro sus predicciones, dijo que en este mismo año, ocurriría un mega terremoto de 9 grados de intensidad. Este último con epicentro en Asia.

Obviamente todo esto es para tomárselo con ligereza, puesto que en este video de predicciones también dice que una ex novia del Canelo le está haciendo brujería. Y que este ganaría en el noveno o décimo round o por decisión unánime. Y a pesar de si ganó por decisión unánime su combate contra Jacobs, esta predicción es demasiado vaga, tanto que cualquiera lo pudo predecir.

Por lo mismo, creer en personas que solamente buscan causar caos en la sociedad para obtener seguidores, es lo peor que se puede hacer. Los terremotos no se pueden predecir, no hay manera científica de hacerlo. Y si en algún momento de la historia se llega a poder predecirlos, será trabajo de las autoridades anunciarlos, no de adivinas de TV.