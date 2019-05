¿Es posible enviar mensajes secretos o que se autodestruyan en Facebook Messenger? Así se hace

Si mandas fotos "delicadas" o información que no debe salir de ahí, esta opción poco conocida de Messenger podría ayudarte.

A veces compartimos información o imágenes bastante privadas en Messenger. Por ejemplo, números de tarjetas bancarias, entre otras cosas. Y Facebook quiere que tu información esté lo más segura posible.

Ésta no es una función nueva; fue estrenada por Messenger a finales del año pasado. Sin embargo, muchas personas aún no la conocen o no saben la utilidad que puede tener.

Eso sí, sólo funciona en la app de Messenger, no en la web, y la conversación secreta que tengas con alguien sólo podrá ser vista en el dispositivo en el que la iniciaste.

Inicia una conversación privada en Messenger con mensajes que se autodestruyen

Para empezar este tipo de conversación, ve al chat de la persona en cuestión. Posteriormente al menú del mismo y busca la opción Ir a la conversación Privada, que tendrá el icono de un candado.

Cuando lo pinches, se abrirá una nueva conversación en otra burbuja. No será la misma que el chat general.

Mensajes que se autodestruyen

En un inicio, los mensajes que envíes en dicha conversaciónno se autodestruirán, esta función tendrás que configurarla manualmente. Pincha en el cronómetro en el cuadro de texto y elige cuánto tiempo quieres que dure el mensaje. El tiempo empezará a contar a partir de que el receptor lo lea.

Un mensaje con autodestrucción se verá vacío para ti luego de agotado el tiempo (comenzando a correr desde que lo envías). El receptor lo verá por primera vez y entonces se eliminará.

Recuerda que si quieres que tus mensajes se borren, tienes que activar esta función. De lo contrario, permanecerán en el chat secreto.

Ir a la conversación normal

Como mencionamos antes, este chat se encontrará en una burbuja diferente a la conversación normal, por lo que sólo debes salir de él e ir a la otra. No debes configurar nada. Si ya no usarás la conversación privada, puedes borrarla.

Ahora, recuerda usar esta información sabiamente.