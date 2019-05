Un examen de la vista se vuelve viral en redes sociales

Las redes sociales son organismos que parecen tener vida propia y se alimentan de cuanta tontería exista. Este examen de la vista es prueba de ello.

Las redes sociales son muy especiales en cuanto al contenido que se comparte. Y no me refiero a que sean muy selectivas, al contrario. Son especiales porque básicamente cualquier cosa se puede volver viral si encuentra suficientes personas que lo compartan.

Muestra de ello es la más nueva sensación viral de las redes sociales, la cual es básicamente un examen de la vista. En serio, esto no me lo estoy inventando.

¿Qué tan buena vista tienes?

El reto que se está compartiendo por todos lados en Internet consiste en una sola imagen con muchos puntos blancos. En esta se pueden percibir algunos números a duras penas, con lo que te puedes diagnosticar si tienes problemas de vista.

Aquí tienen la famosa imagen.

Dependiendo del número que veas, es el problema de vista que tienes, supuestamente. Se dice que si ves el número 3246 quiere decir que tienen astigmatismo y miopía.

Por otro lado, si ves el número 1246 quiere decir que solamente tienes miopía. Y si solamente puedes ver el número 3240, entonces podrías tener astigmatismo.

Para finalizar, si el número que ves es el 1240, quiere decir que tu vista es perfecta y que no tienes ningún problema de la vista. Pero no te emociones todavía si es que lograste ver este número. Obviamente esto no es tan efectivo como una prueba de la vista real con un medico certificado. Puesto que no es una prueba científicamente comprobada ni avalada por ningún institución médica.

Pero sin duda es algo bastante curioso para compartir. Y digo que no es acertado puesto que yo, con muchos problemas de la vista, logre ver el 1240 con y sin lentes. Por lo que decir que tengo una vista perfecta es una enorme exageración.

Ahora ya sabes, no puedes confiar en todo lo que ves en Internet. ¿Quién lo diría?