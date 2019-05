Harvard, Stanford y otras 7 reconocidas universidades de EEUU se disputan a un estudiante mexicano

Conozcan a Daniel Marín Quiroz que actualmente estudia en la PrepaTec Estado de México.

Uno de los mayores sueños de muchos estudiantes es ser aceptados por alguna de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, y hoy les presentamos el interesante caso de un joven mexicano que es buscado por las nueve universidades más prestigiosas del país.

Se trata de Daniel Marín Quiroz, estudiante de PrepaTec Estado de México que gracias a su desempeño académico fue aceptado en Harvard, Stanford, Yale, Columbia, University of Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y Rice University.

Cabe señalar que seis de estas casas de estudio pertenecen al grupo de las "Ivy League", es decir universidades privadas en el noreste de Estados Unidos que son sinónimo de excelencia académica y están entre lo mejor del mundo.

Las universidades se disputan al joven estudiante mexicano

Estas universidades están haciendo esfuerzos por llamar la atención de Marín Quiroz, y es que todas le han ofrecido el 100% de beca, a excepción de Yale que le ofrece solo el 92%, e incluso hay casos como el de Harvard y Stanford que le ofrecen cubrir todos sus gastos de comida y residencia durante el tiempo que duren sus estudios.

En entrevista con CONECTA (vía Tec), el joven comentó: "Columbia y Yale me han invitado a Nueva York y New Haven todo pagado para conocer sus instalaciones, Duke me ha nombrado 'Karsh International Scholar' que es una beca todo pagado para estudiar en la universidad. Rice me nombró 'Trustee Distinguished Scholar' que me ofrece también una beca por mérito científico, y Columbia me nombró 'Egleston Scholar' que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales como una startup."

El camino no fue sencillo

Para este logro, el estudiante tuvo que pasar por el proceso de admisiones de cada universidad, incluyendo más de una decena de entrevistas en persona y por Skype, además de cartas de recomendación de sus profesores.

También logró obtener el puntaje requerido en los exámenes del SAT Math, SAT Math 2 y SAT Physics, y por supuesto contar con un currículo que lo haga destacar por encima de otros postulantes estadounidenses.

Entre esto se incluyen logros de competencias nacionales e internacionales en Física y Matemáticas, haber logrado medallas de oro en la Olimpiada Nacional de Física, realizar un proyecto de investigación en física teórica que se publicará en la Revista Mexicana de Física, y destacada participación en concursos regionales y estatales.

Y si piensan que eso es todo, se menciona que entre sus actividades extracurriculares incluye la composición de música electrónica, toca instrumentos como batería, guitarra acústica y piano, e incluso da asesorías de física y matemáticas a otros estudiantes de su comunidad.