"Estoy mamadísimo": El origen del meme que ha llenado las redes sociales de personajes musculosos

Un nuevo meme se ha hecho famoso por protagonizar personajes exageradamente musculosos con la frase mexicana "estoy mamadísimo".

¿Últimamente al entrar a redes sociales te has topado con un montón de imágenes de tipos extremadamente musculosos y que te insultan sin ningún motivo? Si es así, probablemente te habrás dado cuenta que todos tienen algo en común: repiten la frase "estoy mamadísimo". Por supuesto, aquí te explicaremos de qué se trata.

Casos recientes como el de los gatos y sus "anvorguesas" y El Ayuwoki han demostrado que los memes de esta época no tienen mucho sentido. Así, tampoco esperes hallarle demasiada lógica a esta tendencia que ha sido viral en los últimos días. Este es tan solo un ejemplo de lo que se ha estado compartiendo:

TERMINA TUS CLASES DE FRANCÉS OUIOUI BAGUETTE PENDEJO ESTOY MAMADISIMO pic.twitter.com/2Lr8KOW8j3 — 🕴🏻 (@_anatoro) May 20, 2019

Si no eres mexicano, probablemente no estarás muy familiarizado con la expresión "estar mamado". No se trata del significado de "cansado" o "borracho" que se entiende en otros países, sino el de tener una gran musculatura. Teniendo esto en cuenta, cobra mayor sentido.

¿Pero por qué se ha hecho viral esta expresión? Todo se debería al youtuber Rafa Polinesio, cuyo canal en la plataforma (Los Polinesios) cuenta actualmente con 13 millones de suscriptores.

Un día este personaje de internet publicó una fotografía en la que se encontraba posando en la playa sin camisa. Por algún motivo alguien decidió editar la foto al agregarle un texto dirigido a una de sus compañeras de canal, Ana Karen. En este supuestamente el youtuber la insulta y recalca su musculatura diciendo "estoy mamadísimo". Sin duda esto fue una forma de burlarse de la publicación.

Redes sociales llenas de músculos

Parece que la imagen causó muchísima gracia, pues desde entonces se ha replicado el mismo formato con una gran cantidad de personajes de gran tamaño y lanzando frases amenazantes. En teoría se trataría simplemente de pensar qué es lo que diría un personaje si pasara demasiadas horas en el gimnasio y utilizara la frase.

Como te dijimos, no tiene demasiado sentido, pero la gente ha estado compartiendo y disfrutando de este meme en los últimos días. Así, estas son unas cuantas de las publicaciones que se pueden encontrar en las redes sociales:

Amo los memes de “estoy mamadísimo” 🤣 si alguien tiene uno deposítelo aquí pic.twitter.com/1ggBYtvX4v — Niño Feo (@ninofeofeofeo) May 22, 2019