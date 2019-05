Las principales empresas tecnológicas de EE.UU comienzan a cortar sus suministros vitales con Huawei

Entre las compañías que han comenzado a cortar relaciones con Huawei apoyando la iniciativa de Google están Qualcomm, Xilinx, Intel entre otras.

El impacto que ha causado el anuncio por parte de Google el día de ayer de que Huawei dejará de recibir soporte y actualizaciones del sistema Android uniéndose con esto al decreto firmado por el Gobierno de Trump, ha causado que otras compañías anuncien el fin de la entrega de sus suministros a la empresa China.

Otras compañías se han unido a Google y han anunciado que cortaran sus relaciones con Huawei debido a la problemática que esta enfrenta en los Estados Unidos.

Entre las compañías que se han unido a la decisión se encuentran Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc.

Huawei en la polémica

Recordemos que el día viernes la administración del Presidente Donald Trump puso en la lista negra a la compañía China en los Estados Unidos, es por esto que diversas empresas han advertido que dejarán de entregar suministros a los chinos de Huawei por lo menos hasta nuevo aviso uniéndose con esto al decreto.

Según declara el Gobierno, la empresa se encontraría haciendo espionaje ayudando a Pekín con la entrega de información de los diversos mercados en los cuales se encuentra. Es por esto que, desde la autoridad han tomado la desición de no permitir que Huawei pueda distribuir sus productos y trabajar con sus redes en los Estados Unidos.

A raíz de este bloqueo, se ha generado una ola de cortes en diversos negocios que otras empresas de origen norteamericano llevaban con la compañía china. Uno de los mercados que más se vio afectado fue el de la entrega de Chips, además de retrasar el despliegue de las redes inalámbricas 5G a lo largo de dicho país.

Huawei fuera de los Estados Unidos

Si la medida anunciada por el Gobiernos de Trump es implementada por completo, esta podría generar un efecto dominó en la industria global y principalmente afectaría a todas la empresas norteamericanas que tenían contratos previos con Huawei.

Es por esta razón que, ya se ha comenzado a sentir en algunas cifras esta problemática de Google con Huawei, registrándose diversas caídas en algunos mercados con la noticia. Según palabras del analista Ryan Koontz "Huawei depende en gran medida de los productos de semiconductores de EE.UU y quedaría gravemente paralizado sin el suministro de estos componentes".

Es más, otros expertos estiman que existe una posibilidad de que China pueda retrasar su red 5G hasta que la prohibición por porte de los Estados Unidos sea levantada.

Finalmente, algunos trascendidos señalan que Huawei tiene cubierto por lo menos hasta los próximos tres meses para mantener el negocio en funcionamiento, ya que al parecer se había estado preparando para esta eventualidad desde mediados del 2018. Lo que si podemos asegurar, es que esta problemática recién está comenzando.