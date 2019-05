El embarazo se puede ver afectado gracias a la contaminación en el aire

La contaminación en el aire de muchos países y ciudades cada vez es peor. Lamentablemente, esto también afecta a los fetos.

La enorme cantidad de contaminación que hay en el aire puede afectar la salud de los feto durante el embarazo. Si bien, antes se tenían sospechas de esto, fue hace poco que se llegó a esta conclusión.

El aire nos está matando desde antes de nacer

De acuerdo con un equipo de investigadores de la Texas A&M University. Las partículas PM2.5 afectan directamente a los organismos en desarrollo por medio de la madre. Ya que no solamente el embarazo puede comenzar a presentar complicaciones. Sino que el feto puede comenzar a desarrollar malformaciones durante su desarrollo.

La exposición materna a partículas finas ultrafinas que consisten en sulfato de amonioaltera la supervivencia y el crecimiento embrionario y fetal y acorta la duración de la gestación en ratas embarazadas.

Declaró Sin Renyi Zhang, autor de la investigación. Además agregó posteriormente.

La exposición a partículas finas disminuye los pesos relativos del cerebro, corazón, intestino, pulmones y bazo de las crías al nacer.

Sin embargo no solamente se presentan este tipo de malformaciones, sino que también puede ocurrir lo contrario.

Aumentan los pesos relativos del bazo y el timo al destete, causa hipertrofia de los riñones, altera la homeostasis de los lípidos y la glucosa, e induce disfunción endotelial en la descendencia

Aunque curiosamente, esto no afectaría directamente a un sobrepeso en la edad adulta del infante afectado. Pero eso no significa que no se tengan consecuencias.

La conclusión a la que se llegó es obvia, la contaminación está afectando a todos y esto podría empeorar. Por lo que se aconsejó a todos a intentar reducir los tiempos en el exterior si es que se vive en ciudades muy contaminadas. Además de evitar estar en zonas de mucha contaminación ambiental.

Aunque sabemos que eso no es posible en todos los casos, procura tomar todas las precauciones posibles, en especial si te encuentras embarazada.