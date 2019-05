Embajador chino promueve boicot a Apple desde un iPhone

Huawei se encuentra aún pasando por uno de sus momentos más complicados tras la imposición del bloqueo comercial que le recetó el gobierno de Estados Unidos. Como rebote Apple se ha convertido en objeto de varias represalias.

Para nadie es secreto que el fabricante chino logró superar a Tim Cook y compañía en sus números de ventas en fechas recientes. Y en China el movimiento de veto ha sido interpretado como una jugada para posicionar al iPhone.

Así que muchos compatriotas de aquel país han optado por organizar un boicot en redes sociales contra Apple. Eso incluye a Zhao Lijian, subjefe de misión de la embajada china en Islamabad. Quien publicó este sutil tuit contra la gente de Cupertino:

BREAKING: It has been just revealed why @realDonaldTrump hated a private company from China so much that it went so far by announcing a national emergency. Look at the logo of Huawei. It has cut APPLE into pieces… pic.twitter.com/KOXstlAsja

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) May 20, 2019