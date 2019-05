Elon Musk reacciona al video porno del Tesla con piloto automático

La respuesta es tan obvia que hasta la dijimos en la nota original.

Han pasado 24 horas desde que les dimos a conocer el extraño fenómeno viral que se provocó con el video porno de una pareja teniendo sexo en un coche Tesla con la función de piloto automático encendida.

La obra no está destinada a hacer historia como Avengers: Endgame. Pero el controvertido y curioso video ya va por los 6 millones de reproducciones en Pornhub.

Así que una de las dudas naturales que todos tuvimos fue cómo reaccionaría Elon Musk; fundador de Tesla Motors, ante este suceso.

Para beneplácito de todos los morbosos esto por fin ha ocurrido y este jueves por la tarde Musk aprovechó para publicar algunos tuits sobre el video:

Shoulda seen it coming … — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

That journey will have a diff age rating — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

Musk en ningún momento se refiere directamente a TINDER DATE CUMS IN ME IN A TESLA ON AUTOPILOT. Nombre del ilustra audiovisual. Pero la alusión a esa pieza de porno es inconfundible.

Como sería de esperarse sus seguidores aprovecharon la ocasión para responder con algunas bromas; y preguntas sobre la capacidad de la función Autopilot de los coches Tesla.

La propia compañía automotriz, mucho antes de la aparición de este video porno ha sido firme en su instrucción de usar la función con extremas medidas de seguridad.

Bajo ninguna circunstancia recomienda hacer las actividades vistas en el fenómeno viral. Ya que ambas manos del conductor deberían estar siempre sobre el volante.

Pero es muy probable que pronto surjan más imitadores.