Elon Musk contrató como community manager de Tesla a un hombre que supo utilizar los memes a su favor

"Look at the size of this Elon Musk. Absolute unit".

Internet no sería lo mismo sin un personaje como Elon Musk. Si bien su excentricidad lo ha llevado a meterse en problemas en redes sociales, gran parte del tiempo las utiliza como medio de entretenimiento personal. Tan solo es darse cuenta de la sensación que produjo el haber compartido su afición por el anime y haber subido una foto de perfil de Edward Elric de Full Metal Alchemist.

Nuevamente una bella historia tuvo lugar en Twitter con respecto a Elon Musk. Esta implica seres grandes, humor, y por supuesto, memes.

Todo comenzó cuando, según Know Your Meme, un tweet de 2017 se hizo famoso gracias al gracioso comentario de su autor. En él está adjuntada una fotografía de la reina de Inglaterra junto al hotelero David Morgan-Hewitt. El tweet decía lo siguiente: "in awe at the size of this lad. Absolute Unit (Asombrado con el tamaño de este chico. Unidad absoluta)".

La publicación tuvo tanta fama que se convirtió en todo un referente. Así, nació el meme de "Absolute Unit" que motivaba a los usuarios a compartir fotos de elementos o personajes grandes con dicha frase.

El 9 de abril de este año, la cuenta del Museo de Inglaterra de Unidades Rurales (MERL) aplicó también el meme. Procedió entonces con publicar un registro antiguo de un carnero de gran tamaño. Por supuesto, utilizando la debida frase. Esto bastó para tener más de 100.000 'me gusta' y 30.000 retweets.

La fama de la publicación fue aprovechada para compartir datos del histórico carnero. Como si fuera poco, también su fotografía fue utilizada para hablar de fenómenos del momento como la imagen del agujero negro o Avengers: Endgame.

Las cosas llegaron a un punto destacable cuando la revista MIT Technology Review publicó un artículo de un gigantesco avión con la frase. En ese momento Elon Musk respondió con "I'm absolute unit too". Sumado a eso, adjuntó la imagen del carnero del MERL. Al parecer el museo no se quedó con los brazos cruzados, pues respondió con un meme de Spiderman.

pic.twitter.com/HB0it7lIuc — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) April 17, 2019

Un puesto ganado con memes

Entonces alguien retó a Musk a ponerse de foto de perfil al carnero. No solo hizo eso, sino que cambió su descripción a "Absolūte unit". Al darse cuenta de esto, el community manager del MERL puso al magnate de foto de perfil. Además, cambió el nombre de la cuenta de "The Muskeum of Elonglish Rural Life".

Desde entonces el MERL empezó a hacer tweets parodiando a Elon Musk. Por ejemplo, se empezó a preguntar por qué no ponían una oveja en un automóvil y enviarlo al espacio. Así, muchos comentarios de broma fueron publicados.

Parece que el trabajo tan creativo dio sus frutos. Adam Koszary, el hombre detrás de lo hecho con el MERL, confirmó en su Twitter personal sobre su próximo empleo. Con esto, anunció que ya no se iría a la Real Academia sino que sería el Social Media Manager de Tesla.