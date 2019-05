Elon Musk enfrentará un juicio por twittear que un buzo rescatista era pedófilo

Un caso antiguo que aún trae repercusiones.

El excéntrico multimillonario Elon Musk se sigue metiendo en problemas, aunque ahora por sus acciones del pasado: llamar pedófilo en Twitter a un buzo rescatista.

Esto pasó en el contexto del equipo de fútbol infantil atrapado en una cueva en Tailandia, el año pasado, donde Musk ofreció sus servicios y una de las personas que trabajaba en el lugar de los hechos despreció el acto del fundador de Tesla, sugiriendo que era para lucirse personalmente no más.

Eso no le cayó bien al intento de Tony Stark, que agarró su cuenta de Twitter y lo llamó pedófilo. Ahora, esto se hubiera quedado ahí y la justicia no habría estimado las denuncias del afectado, si no fueran porque en mails que envió a Buzzfeed seguía insistiendo con el tema, incluso llamando a que "investigaran en Tailandia la reputación de ese hombre".

La conferencia pre-judicial se llevará a cabo el 7 de octubre en California, donde fue aceptada la denuncia. Convengamos que no es primera vez que Elon Musk se mete en problemas por andar tuiteando libre.

La información llega cortesía de The Verge, donde además se deja la denuncia completa, para quien le interese:

