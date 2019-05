Disney entrega fechas para tres nuevas películas de Star Wars, de Marvel y de Avatar

Disney este martes 7 de mayo entregó a través de un comunicado las fechas para las próximas producciones de su catálogo, con Star Wars de cabecera.

En una movida sorpresa, Disney entregó este martes fechas para los próximos estrenos de películas de sus franquicias más codiciadas: Star Wars, Marvel y Avatar.

A través de un comunicado de prensa, la compañía del Ratón Mickey confirmó para las fechas pre Navidad para las nuevas Star Wars:

16 de diciembre de 2022

20 de diciembre de 2024

18 de diciembre de 2026

Untitled Star Wars films have been scheduled by Disney for the following dates. December. 16, 2022

December. 20, 2024

December. 18, 2026 pic.twitter.com/4FwtHP4Tg2 — Star Wars Stuff (@starwarstuff) May 7, 2019

Eso significa que sí habrá vida tras el Episodio IX "The Rise of Skywalker".

Disney anunció más fechas

Eso no fue todo, ya que además Disney confirmó que habrá tres fechas más para películas Marvel.

18 de febrero de 2022

6 de mayo de 2022

29 de julio de 2022

Disney have set three dates for unnamed Marvel films: 18th February 2022

6th May 2022

29th July 2022 One will most likely be Guardians of the Galaxy Vol. 3 pic.twitter.com/ojsC3xsJi8 — Marvel Stuff (@marveIstuff) May 7, 2019

También habrá nuevos estrenos de Avatar: Desde diciembre de 2021 hasta 2027, que se dará la quinta parte.

Acá la lista completa de fechas:

Disney announced their plans from 2021 until 2027 Most noticable:

– all Avatar movies have been pushed back 1-2 years

– new unannounced Star Wars movies have been dated

– Some FOX Marvel movies have been removed from 20/21 pic.twitter.com/2MRKwzB8bO — Nibel (@Nibellion) May 7, 2019

El comunicado de Disney dice lo siguiente: