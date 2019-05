Celebren el Día de Star Wars con grandes ofertas en videojuegos

Desde hoy 4 de mayo encontrarán rebajas en plataformas como Steam y GOG.

Hoy 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo, una fiesta que surgió debido a un juego de palabras con la pronunciación del día en inglés, es decir "May the 4th Be With You" que suena a la clásica frase "Que la fuerza te acompañe".

Dicho esto, el 4 de mayo los creadores y fans de Star Wars realizan diversas actividades para conmemorar la franquicia, y en el mundo de los videojuegos no podía ser diferente.

A través de su sitio oficial se ha anunciado que múltiples juegos de Star Wars tienen importantes descuentos en plataformas como Steam, GOG, Xbox, PlayStation y hasta dispositivos móviles.

Steam

Comenzando con Steam tenemos que durante el fin de semana están ofreciendo hasta un 65% de descuento en una amplia selección de juegos de Star Wars, incluyendo el Star Wars Battlefront original, Star Wars Episode I Racer, Star Wars Knights of the Old Republic, LEGO Star Wars, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Jedi Knight Academy, Star Wars: X-Wing Alliance y muchos más.

Incluso hay algunos paquetes como el llamado Star Wars Complete Collection que incluye 26 títulos con un descuento del 71%.

🔹 WEEKEND DEAL 🔹 Save up to 65% in the Star Wars Day weekend sale! 🔍 Learn more: https://t.co/DI36Hua5UX#SteamDeals pic.twitter.com/8uGOMOy3H9 — Steam (@steam_games) May 2, 2019

GOG.com

En GOG destacan que el legendario Star Wars Battlefront ya está libre de DRM, y para celebrarlo han lanzado una venta especial de juegos clásicos de la franquicia.

En este enlace pueden visitar la tienda que incluye rebajas en Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars Episode I Racer, Star Wars: Rebellion y muchos más.

The legendary STAR WARS Battlefront (Classic, 2004) is now DRM-free! To celebrate, we're launching a sale on classic Star Wars games✨ Star Wars: KotOR and Star Wars: Jedi Knight II are both -65%, Star Wars Episode 1: Racer -40%… and much more!🚀 👉 https://t.co/nCNiswGI1f pic.twitter.com/YboI8JiKHE — GOG.COM (@GOGcom) May 2, 2019

PlayStation 4

En PlayStation Store se está llevando a cabo una venta especial de Villanos, donde se incluyen juegos como Star Wars Battlefront, LEGO Star Wars: The Force Awakens, LEGO Star Wars III: The Clone Wars y más.

Xbox One

Hasta el 6 de mayo hay varios juegos de Star Wars, para Xbox One en oferta, incluyendo Battlefront II y LEGO: Star Wars The Force Awakens.

You might've noticed all the @starwars Xbox titles we have on sale this week. That's because tomorrow is May The 4th Be With You. Check them (and all the other deals) out here https://t.co/iETGyZQaYv pic.twitter.com/Ly9zrnlPSA — Larry Hryb (@majornelson) May 3, 2019

Móviles

Se menciona que también hay descuentos en juegos y contenido de Star Wars para móviles como Star Wars: Commander, Minecraft, Star Wars Pinball y Star Wars: Galaxy of Heroes

Evento especial en Star Wars Battlefront II

Además de ofertas también habrá algunos eventos especiales, como en Star Wars Battlefront II en donde será posible conseguir el skin de Leia Organa de su icónica apariencia de A New Hope.

En este enlace pueden darle un vistazo a la extensa lista de ofertas en juegos de Star Wars que celebran este día especial para los seguidores de la saga galáctica.

May the 4th be with you!