Escritores de Detective Pikachu confirman que la película se desarrolla en el mismo universo de los juegos

La película del Detective Pikachu tiene muchos guiños a los juegos y la serie animada. Pero no es por accidente, fue hecho intencionalmente.

Si ya fuiste a ver Detective Pikachu y encontraste cosas muy familiares a los videojuegos, no fue mero accidente. Pero si no la has visto, no te preocupes, que no vienen spoilers en esta nota.

Tengo que atraparlos

De acuerdo con una entrevista para el medio especializado Comicbook. Los escritores confirmaron que la película ocurre en el mismo universo en el que ocurren los juegos.

Después de que se les preguntó sobre la manera en que esta película podría encajar en el universo Pokémon oficial. La respuesta que Dan Hernandez dio sobre esto, dejó a todos los fanáticos sorprendidos.

Definitivamente lo hicimos de manera que pensaran “Esto parece que está conectado con el resto del mundo Pokémon.” No es como si estuviéramos diciendo que este es un universo alterno en donde los Pokémon y los humanos viven juntos. Esta es simplemente un área en su mundo conocido en donde decidieron hacer las cosas de manera diferente.

Así que todas esas cosas locas que pasan en la película ocurrieron dentro el mismo universo en que Red venció al Equipo Rocket. Aunque también, todo esto deja muchas interrogantes. En especial si hablamos de los juegos. ¿Será que en el algún punto se haga mención a Ryme City en los juegos?.

Sumada a la declaración anterior, también dijeron lo siguiente, confirmando que no lo estamos interpretando mal.

Queríamos dejar claro que este es el mismo Universo en el que ocurren todas las demás cosas de Pokémon, solamente que es un lado distinto de este.

Entonces eso podría significar que la Jigglypuff que aparece en la película es la misma que la del show animado. Pero lo verdaderamente importante aquí es algo que nadie se ha puesto a pensar con detenimiento. Y eso es que Omar Chaparro, como entrenador de un Charizard es completamente oficial en el universo Pokémon. Piénsalo por un minuto.