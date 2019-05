Nintendo anunció un nuevo juego de Detective Pikachu para Switch

The Pokémon Company realizó su conferencia de prensa de este año donde hicieron varios anuncios importantes, incluyendo una secuela de Detective Pikachu para Switch, un servicio y un par de juegos para smartphones.

Para comenzar se anunció que se está trabajando en una secuela de Detective Pikachu, pero en lugar de lanzarse en la 3DS llegará a Nintendo Switch.

El lanzamiento de la película Pokémon Detective Pikachu dejó a los fans con ganas de más. The Pokémon Company anunció hoy que Creatures Inc. tiene planes de crear una nueva entrega en la serie de videojuegos Detective Pikachu, en esta ocasión para Nintendo Switch. El juego original para Nintendo 3DS se quedó en suspenso y este nuevo juego concluirá esa historia.

Aún no hay fecha de lanzamiento ni detalles específicos pero estaremos atentos a más información.

En la conferencia también se anunció Pokémon Home, un nuevo servicio en la nube que suena como la evolución de Pokémon Bank.

El mundo de los juegos de Pokémon es más diverso que nunca, con una serie de títulos para Nintendo 3DS, Switch y dispositivos móviles. Ahora, los entrenadores pueden reunir a todos sus Pokémon con Pokémon Home, un nuevo servicio en la nube que les permite continuar sus aventuras más allá de un solo sistema de juego y administrar su colección de Pokémon a través de sus otros juegos. Los usuarios de smartphones también pueden intercambiar con amigos u otras personas del mundo directamente desde Pokémon Home. Este servicio se conecta con Pokémon Bank, además de Pokemon: Let’s Go, Pikachu! y Pokemon: Let’s Go, Eevee!, elo nuevo Pokemon Sword y Pokemon Shield , e incluso Pokémon GO.