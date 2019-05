¡Confirmado! Ya hay fecha oficial para la cuarta temporada de Rick and Morty

Absolutamente de la nada y sin aviso previo, tenemos fecha oficial para la cuarta temporada de Rick & Morty.

La serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon, a través de las redes oficiales de Adult Swim confirmó la noticia con un breve video:

