Conoce los 10 errores de producción en Game of Thrones

A pesar de que Game of Thrones es una serie amada por todo mundo, no es perfecta en lo más mínimo y aquí te mostramos las razones.

Game of Thrones se ha convertido en todo un movimiento que marcó a toda una generación. Y no es para menos, ya que hasta hubo personas que nombraron a sus hijos con el nombre de los personajes de la serie.

Sin embargo, a pesar de que muchas personas glorifican que es una serie muy bien trabajada (y lo es) no se salva de tener errores de producción. Algunos que es imposible no notar.

Starbucks tiene sucursales en Westeros

Durante dos episodios de la serie se pudo ver en el set de filmación un vaso de café. Cosa que obviamente no tiene nada que ver con la serie. Sin embargo, estos salieron a cuadro y los fanáticos continúan burlándose de esto hasta hoy.

La espada de juguete de Jon Snow

Si piensas ir a la guerra, lo mejor que puedes hacer es llevar armas de verdad. Pues parece que a Jon Snow eso le importa poco porque, para una de las más grandes batallas de la historia, decidió llevar una espada de goma. Literalmente, aquí tienen una imagen en donde se le ve moverse de manera muy rara.

El collar mágico no tan mágico

La Mujer Roja es uno de los personajes más misteriosos de toda la serie. Ya que la creyente del Señor de la Luz es una mujer de apariencia juvenil, que en realidad tiene más de 400 años de edad. Su apariencia real se puede ver cuando se quita el collar que lleva todo el tiempo. Pero hay una escena en donde aparece sin este collar y aún así se joven.

Ropa moderna en westeros

La moda de hoy en día no queda bien dentro del universo de Game of Thrones. Pero hay algunos actores que decidieron vestir jeans en el set de grabación como parte de la vestimenta de sus personajes. Nadie les dijo que no, y aquí está el resultado.

Stannis Baratheon necesita recargar

Durante la última batalla de Stannis Bratheon, este decidió esperar la muerte recargado en un árbol. Y mientras lo hacía, se puso a cargar su celular con un powerbank escondido en su bota.

España lo hace nuevo

Con la llegada de la temporada 8 de Game of Thrones, todo esperabamos un trabajo impecable. Pero no solamente hubo errores en la producción, también en la post producción. Y esto gracias al doblaje de España, en donde en vez de traducir la frase "She can't see us" (Ella no puede vernos) decidieron decirla tal cual. Creando un nuevo tipo de título para los soldados. Y ahora tenemos a los Sincansíos, encargados de prender las trincheras.

🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇬🇧 SHE CAN'T SEE US

🇮🇪 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7 — Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) April 30, 2019

Los amigos fantasma

Durante una escena de beso en cualquier producción, todo tiene que ser perfecto. Por lo que si de pronto se mete alguien ajeno a la escena, es mejor sacarlo de ahí. No importa si habías grabado su presencia antes. Y aquí, dos personajes literalmente desaparecieron sin dejar rastro mientras había un tierno beso.

He matado tanto que olvidé como lo hice

Durante la escena más controversial de la última temporada de Game of Thrones. Jamie le dice a Brienne una lista de las atrocidades que hizo en nombre de su hermana. Una de ellas es haber estrangulado a su propio primo, pero en realidad no lo mató así. Sí mató a su primo, pero fue con sus puños, no por medio de asfixia.

El cabello loco de la reina loca

Danearys Targarien es conocida por tener peinados muy locos y elaborados. Pero al parecer estos van cambiando con el tiempo, de segundo a segundo. Ya que en una misma escena, se le puede ver con dos estilos diferentes. Qué buen estilista, excelente servicio.

¿Quién era quien de dónde?

Durante las secuencias iniciales de créditos, se puede ver una animación que muestra el estado de ciudad y casas de la serie. Mientras te pasa los nombres de los actores y actrices que son parte de la serie. Mientras esto pasa, ponen junto al nombre de estos los símbolos de sus casas. Aunque a veces se les va la onda y los cambian. Muestra de ello es que Emilia Clarke parece representar a la casa de los Lannister.