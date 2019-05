En Ciudad de México pronto podría ser ilegal gritar piropos a las mujeres en la calle

La Ciudad de México es una de las ciudades a nivel mundial con más acoso callejero. Por ello, los legisladores van contra el "piropo".

El acoso sexual es quizá una de las actitudes machistas y violentas más normalizadas de la sociedad. Muchos creen que es un halago, que un piropo a todo pulmón por la calle no hace daño a nadie… pero no es así. Los piropos a una mujer desconocida que no te preguntó tu opinión también son acoso; y las leyes en la CDMX podrían estar cerca de avalarlo.

En Ciudad de México pronto podrían terminar en la cárcel por acosar con un piropo

México es un país machista, no es una sorpresa. Y no sólo eso: la CDMX es una de las ciudades con más acoso y violencia sexual en las calles. Así lo escribe CNN:

En la Ciudad de México, el 96% de las mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía había experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos; y el 58% había sido manoseada.

Casi el 100% de las mujeres de la Ciudad han sido violentadas sexualmente en las calles; aunque parezca difícil de creerlo. Esta violencia, en muchos casos, es lo que algunos hombres consideran como "halagos". Los legisladores de la CDMX trabajan en esto.

Según información de Milenio Diario, esta nueva medida habitará en el artículo 36, fracción IX. Las sanciones por violar esta ley (tanto para hombres como para mujeres) será de 20 a 36 horas de cárcel. No, no serán simples multas. Otra opción de pena serían 18 horas de trabajo comunitario.

Quedará prohibido proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona con el propósito de afectar su dignidad

Seguramente, de aprobarse esto, la policía de la ciudad tendrá mucho trabajo por delante.