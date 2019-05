Trauma infantil: Cine pone La Llorona en vez de Detective Pikachu a sala de niños

Avengers: Endgame podrá seguir con su paso implacable por la taquilla mundial. Pero hay un estreno por el que los niños estaban locos y que ahora tal vez les ha regalado un trauma infantil: Detective Pikachu.

Esta cinta muestra una historia plagada con versiones hiperrealistas de los monstruos de bolsillo más queridos. Así que niños, jóvenes y adultos nostálgicos se dieron cita para abarrotar las salas.

El editor y youtuber Ryan George de Screen Rant fue uno de los asistentes. Quien tuvo la gracia de contar toda la crónica en su cuenta de Twitter cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en su función:

Andddd kids are crying. Now the Joker trailer is playing.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95

En su relato vemos cómo los niños comienzan a inquietarse cuando la sala comienza a poner avances de películas de terror. Incluyendo la nueva versión de Chucky: El Muñeco Diabólico.

Pero la cosa se salió completamente de control cuando comenzaron a proyectar The Curse of La Llorona en vez de Detective Pikachu.

Los adultos morían de la risa por el error, los niños lloraban y a estas alturas resultaba obvio que se trataba de un error enorme.

We've all been moved to another theatre where Detective Pikachu is just paused? At least there aren't any more murders on-screen pic.twitter.com/tEid3ThPY4

— Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019