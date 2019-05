Chileno tuvo un infarto al ir a ver Avengers: Endgame

Un tremendo susto se llevó el usuario de Twitter @Roto_Ordinario, que en la vida real se llama Christian Meyer y tuvo un infarto en el cine.

Esto sucedió al ir a ver la película de moda Avengers: Endgame, donde todo iba con relativa calma, según relataba el protagonista a minutos de su infarto:

El día después, Roto Ordinario relataba lo que le había sucedido:

Ayer tuve un infarto en el cine Hoyts del parque arauco, fue grave y tuve muerte súbita.. de no ser por la ayuda de una Doctora Anestesitas y su acompañante no la estaría contando me salvaron la vida (Ya estoy bien)… si me puede ayudar a encontrarlo se los agradecería RT

