¿Buscas un celular bueno, bonito y barato? Estas son tus mejores opciones

Si estás pensando en cambiar tu celular y no quieres gastar una fortuna, estos son los mejores y más económicos equipos que puedes encontrar actualmente.

Los smartphones se han convertido en un producto totalmente indispensable para la gran mayoría de personas en el mundo. Por eso, el buscar un celular nuevo no es cualquier cosa; aunque no todos están dispuestos a gastar una cantidad enorme de dinero. Existen opciones en el mercado que no son tan caras y te pueden brindar calidad.

Si buscas un celular a buen precio, estas son tus opciones

¿Estás corto de dinero? ¿Simplemente no quieres gastar una millonada en un celular? Estas son algunas de las opciones económicas y con buen rendimiento que encontrarás.

Moto G7 Plus

El Moto G7 Plus es, como cada celular de esta línea; uno de los mejores exponentes de la gama media. Buen precio y muy buen rendimiento. Aquí encontrarás buena relación de calidad y precio; especialmente si lo usarás para cuestiones básicas como redes sociales.

Samsung Galaxy A50

Este celular es una de las mejores opciones dentro de la gama Galaxy para aquellos que no quieren gastar en un S10 o Note. El precio es bajo para sus características. Tiene un procesador Samsung Exynos 9610 y 4GB de RAM, además de 64 GB de memoria interna con la clásica ranura para microSD. Además la pantalla casi sin bordes tiene impresa la calidad de los display Samsung.

Google Pixel 3A

Este Pixel tiene todo el sello de los demás de su gama, pero a mejor precio. Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 670 y 4 GB de RAM. El problema es que en los mercados de Latinoamérica no es muy fácil conseguirlo; y si lo logras, la garantía será un tema delicado. Pero sí, vale la pena.

Xiaomi Redmi Note 7

Obviamente no íbamos a dejar de lado a uno de los gigantes chinos que viene pisando fuerte en la gama media (y alta). El Redmi Note 7 no sólo es bonito; sino que no tiene nada que pedirle a los demás teléfonos en esta lista. Tenemos que señalar su cámara de 48 MP y la gran batería de 4,000 mAh. Nada mal para un celular de esta gama.

Huawei P30 Lite

¿Te sorprende ver un Huawei en la lista? No debería. Independientemente de sus problemas actuales; este celular es un buen representante de su línea. Además, como ya sabemos, no se verá afectado por los problemas que tiene la marca actualmente. Aquí podemos resaltar su enorme cámara que no sólo es hardware: el software inteligente de Huawei es realmente impresionante.